Θανατηφόρο ατύχημα στη Βραζιλία: Ζευγάρι έκανε σεξ και έπεσε με το αυτοκίνητο από τον γκρεμό

Θανατηφόρο δυστύχημα είχε ένα νεαρό ζευγάρι στη Βραζιλία, το οποίο, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, όσο έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητό του, έπεσε από τον γκρεμό, με αποτέλεσμα τον τραγικό τους θάνατο.

Πρόκειται για τη 42χρονη Αντριάνα Ριμπέιρο και τον 26χρονη σύντροφό της Μαρκόνε Καρντόσο από τη Βραζιλία, οι οποίοι είχαν παρκάρει σ' ένα σημείο με πανοραμική θέα στη μικρή πόλη Venda Nova do Imigrante, μετά από ένα πάρτι τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι κινήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ως αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος, με συνέπεια να πέσει περίπου 90 μέτρα σε χαράδρα, όπως ανέφεραν οι αρχές της Βραζιλίας.

Το ζευγάρι στη Βραζιλία | X - @New York Post

Στη συνέχεια, το όχημα κατρακύλησε ακόμη 300 μέτρα, όπου εντοπίστηκε το γυμνό σώμα του Καρντόσο, πατέρα ενός τετράχρονου παιδιού. Το σώμα της Ριμπέιρο, μητέρας δύο παιδιών, ανασύρθηκε αργότερα από πυροσβέστες.

Με πληροφορίες από New York Post