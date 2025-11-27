Thanksgiving 2025: Τι γιορτάζουν οι Αμερικανοί - Η σύνδεση με τη Black Friday

Φέτος, το Thanksgiving, η αλλιώς η Ημέρα των Ευχαριστιών, γιορτάζεται στις ΗΠΑ την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα πρόκειται για τη δεύτερη πιο σημαντική αργία της χώρας και αποτελεί μια γιορτή βαθιά ριζωμένη στην ευγνωμοσύνη και την οικογενειακή παράδοση.

Thanksgiving 2025: Η σημασία της ευγνωμοσύνης

Στην καρδιά του Thanksgiving βρίσκεται η έννοια της ευχαριστίας. Οι πολίτες εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την υγεία, τα αγαθά και τις ευλογίες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Σε αντίθεση με άλλες γιορτές, το Thanksgiving είναι αυστηρά οικογενειακό: απαιτεί από τα μέλη της οικογένειας, όπου κι αν βρίσκονται, να ταξιδέψουν και να συγκεντρωθούν γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτή η μαζική κινητοποίηση καθιστά το τετραήμερο (Πέμπτη έως Κυριακή) την περίοδο με τη μεγαλύτερη κίνηση στα αμερικανικά αεροδρόμια.

Η ιστορία: Το γεύμα του 1621

Οι ρίζες της γιορτής εντοπίζονται στην αποικία του Πλίμουθ (Μασαχουσέτη) το 1621. Οι Άγγλοι προσκυνητές, έχοντας επιβιώσει έναν εξαιρετικά δύσκολο πρώτο χειμώνα, οργάνωσαν ένα τριήμερο γλέντι μετά την πλούσια σοδειά. Στο γλέντι κάλεσαν και τους ιθαγενείς Αμερικανούς της φυλής Wampanoag, οι οποίοι τους είχαν διδάξει τις τοπικές γεωργικές τεχνικές. Αυτό το «Πρώτο Thanksgiving» συμβολίζει την ειρηνική συνύπαρξη και την ευγνωμοσύνη για την επιβίωση.

Πώς συνδέεται με τη Black Friday

Το παραδοσιακό γεύμα είναι πλούσιο και συγκεκριμένο. Κυριαρχεί η ψητή γαλοπούλα (Turkey) με γέμιση, συνοδευόμενη από πουρέ πατάτας, γλυκοπατάτες και, απαραιτήτως, σάλτσα cranberry. Το επιδόρπιο είναι η κλασική κολοκυθόπιτα (Pumpkin Pie).

Επιπλέον, το Thanksgiving σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Η επόμενη ημέρα, η Παρασκευή, είναι η Black Friday, η οποία ξεκίνησε ως η πρώτη ημέρα μεγάλων εκπτώσεων μετά την αργία, παρασύροντας τους καταναλωτές σε μια... φρενίτιδα αγορών.