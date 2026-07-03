Σαφάρι της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη: Στο «μικροσκόπιο» 4ος ύποπτος – Ο γρίφος των 15 λεπτών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργαστηριακές και επιτόπιες έρευνες των αρχών για τη διαλεύκανση των φονικών εμπρηστικών επιθέσεων που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε κρίσιμα ευρήματα, ενώ η πολιτική ηγεσία εμφανίζεται βέβαιη για την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το «αόρατο» DNA και η χαρτογράφηση των κινήσεων

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια ποντάρουν πολλά στα υπολείμματα των μηχανισμών και συγκεκριμένα στα κομμάτια της μονωτικής ταινίας που χρησιμοποιήθηκαν. Η κολλώδης επιφάνειά τους θεωρείται «χρυσός» για την άντληση γενετικού υλικού (DNA) ή αποτυπωμάτων, στοιχεία που μπορούν να «κλειδώσουν» την ταυτότητα των υπαιτίων.

Την ίδια ώρα, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. «ξεσκονίζουν» οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Η έρευνα δεν περιορίζεται στα λεπτά των επιθέσεων, αλλά επεκτείνεται σε προηγούμενα εικοσιτετράωρα για να εντοπιστεί το ακριβές δρομολόγιο των υπόπτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια μοτοσικλέτα χαμηλού κυβισμού, της οποίας ο αριθμός κυκλοφορίας ελέγχεται εξονυχιστικά.

Γεωγραφία των ερευνών και το προφίλ των υπόπτων

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής απλώνονται σε γνωστά στέκια του αντιεξουσιαστικού χώρου στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, με έμφαση σε περιοχές όπως ο Βαρδάρης, η πλατεία Ναυαρίνου και το Φάληρο.

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Ωστόσο, το κάδρο των υπόπτων παραμένει ανοιχτό: εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι δράστες να μην έχουν μόνιμη βάση στην πόλη, αλλά να κινήθηκαν περιφερειακά ή να ταξίδεψαν από άλλες περιοχές της χώρας για να χτυπήσουν.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα εγχώριας τρομοκρατίας. Χαρακτήρισε τους δράστες ως «νοσταλγούς μιας παλιάς κατάστασης» και έστειλε σαφές μήνυμα για τη νομική θωράκιση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «η Δημοκρατία απαιτεί δικογραφία και πλήρεις αποδείξεις».

Το θρίλερ με τον αριθμό των δραστών και το «κενό» των 15 λεπτών

Ενώ το αρχικό σενάριο έκανε λόγο για τρία άτομα (δύο εκτελεστές σε μία μηχανή και ένας τσιλιαδόρος σε δεύτερη), οι αρχές αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά τους για τον ακριβή του ρόλο.

Παράλληλα, εξετάζονται δύο επιχειρησιακά σενάρια:

Μία ενιαία ομάδα: Να πραγματοποίησε και τα τρία χτυπήματα.

Δύο παράλληλες ομάδες: Η ύπαρξη ενός χρονικού κενού 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη επίθεση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έδρασαν ταυτόχρονα δύο διαφορετικοί πυρήνες.

