Μια αμερικανική ιστοσελίδα για την Άμυνα ισχυρίζεται ότι διέρρευσε ένα Top Secret έγγραφο που αποκαλύπτει μια ανήκουστη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, για να απομακρύνει τέσσερις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Κάντε την Ευρώπη Μεγάλη Ξανά».

Το μυστικό αρχείο, που δημοσιεύτηκε από το Defense One, φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ σκοπεύει να απομακρύνει την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία από την ΕΕ και να την φέρει πιο κοντά στον κύκλο επιρροής της Ουάσιγκτον.

Το έγγραφο λέγεται επίσης ότι καλεί τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν κόμματα και κινήματα που «επιδιώκουν την κυριαρχία και τη διατήρηση/αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής», μεταφέρει η Daily Mail.

Ο Τραμπ «ψαλιδίζει» την Ευρώπη

Η διαρροή έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την δημοσίευση της επίσημης, 33σέλιδης Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, η οποία πυροδότησε συζήτηση για την προειδοποίησή της ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή».

Διαβάστε ακόμα: Ρούτε: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας - Πόλεμος σαν εκείνον που βίωσαν οι παππούδες μας»

Ο Λευκός Οίκος έκτοτε έχει αντιδράσει κατηγορηματικά, αρνούμενος τους ισχυρισμούς, καθώς η διαρροή πυροδότησε συναγερμό μεταξύ των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και εξαπλώθηκε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Μια εκπρόσωπος απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό την Τετάρτη, απορρίπτοντας ακόμη και την ιδέα ότι υπήρχε μια «εναλλακτική εκδοχή» της στρατηγικής.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι διαφανής και έχει υπογράψει μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας που σαφώς κατευθύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εφαρμόσει τις καθιερωμένες αρχές και προτεραιότητές της», επέμεινε η Αναπληρώτρια Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

Το νέο δόγμα του Τραμπ παρουσιάζει τους ηγέτες της Ευρώπης ως αβοήθητους απέναντι στη μαζική μετανάστευση, κατηγορώντας την ΕΕ ότι διαβρώνει την εθνική κυριαρχία, καταπνίγει τις πολιτικές ελευθερίες και αποδυναμώνει τη δύναμη των μεμονωμένων κρατών.

Το μυστικό αρχείο, που δημοσιεύτηκε από το Defense One, ισχυρίζεται ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να αποσύρει την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία από την ΕΕ - μια κίνηση που θα διαταράξει το πολιτικό τοπίο της ηπείρου.

Υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση «μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν συγκρούσεις» και ότι οι Βρυξέλλες «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία».

Σε μια έντονη συνέντευξη στο Politico την Τρίτη, επέκρινε για άλλη μια φορά τα «παρακμάζοντα» ευρωπαϊκά έθνη και τους «πολιτικά ορθούς» ηγέτες τους, των οποίων οι μεταναστευτικές πολιτικές, είπε, «κατέστρεφαν» τις χώρες τους.