Μενού

Θέλεις να μετακομίσεις στην Ιταλία; Αυτό το χωριό στην Τοσκάνη σου πληρώνει το μισό ενοίκιο - Πού υπογράφουμε;

Ένα πανέμορφο χωριό στην καρδιά της Τοσκάνης, μόλις μία ώρα από τη Φλωρεντία, σου προσφέρει το απόλυτο κίνητρο για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα.

Reader symbol
Newsroom
Ιταλία
Ιταλία | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Η Ιταλία έχει μεγάλη ιστορία στο να προσελκύει νέους κατοίκους στα μικρά, πανέμορφα χωριά της, προσφέροντας εγκαταλελειμμένα σπίτια σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

Τώρα όμως, η πόλη του Ραντικόντολι, περίπου μία ώρα έξω από τη Φλωρεντία, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: Αντί να σου πουλήσει απλώς ένα σπίτι για 1€, θέλει να σου δώσει ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσεις.

Ο πληθυσμός του χωριού έχει μειωθεί δραματικά, από 3.000 κατοίκους σε λιγότερους από 1.000. Έτσι, η τοπική αρχή δημιούργησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr


 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ένας αυτοτελής αγροτικός οικισμός με παραδοσιακή ή σύγχρονη συγκέντρωση, τουλάχιστον δέκα κανονικών κατοικιών.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ