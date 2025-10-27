Θέλεις να μετακομίσεις στην Ιταλία; Αυτό το χωριό στην Τοσκάνη σου πληρώνει το μισό ενοίκιο - Πού υπογράφουμε;

Η Ιταλία έχει μεγάλη ιστορία στο να προσελκύει νέους κατοίκους στα μικρά, πανέμορφα χωριά της, προσφέροντας εγκαταλελειμμένα σπίτια σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
Τώρα όμως, η πόλη του Ραντικόντολι, περίπου μία ώρα έξω από τη Φλωρεντία, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: Αντί να σου πουλήσει απλώς ένα σπίτι για 1€, θέλει να σου δώσει ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσεις.
Ο πληθυσμός του χωριού έχει μειωθεί δραματικά, από 3.000 κατοίκους σε λιγότερους από 1.000. Έτσι, η τοπική αρχή δημιούργησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα.
Ένας αυτοτελής αγροτικός οικισμός με παραδοσιακή ή σύγχρονη συγκέντρωση, τουλάχιστον δέκα κανονικών κατοικιών.