«Θέλω απλώς να πάω σπίτι»: Η κραυγή απόγνωσης της Έρικα Κερκ μέσα στο χάος των πυροβολισμών

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, όταν το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου μετατράπηκε σε πεδίο πανικού.

Οι πυροβολισμοί που αντήχησαν μέσα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton διέκοψαν βίαια την εκδήλωση, αναγκάζοντας την προσωπική ασφάλεια των παρευρισκόμενων να παρέμβει ακαριαία για την εκκένωση του χώρου.

Στο επίκεντρο της δραματικής αυτής εξέλιξης βρέθηκε η Έρικα Κερκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, η οποία καταγράφηκε από τον φακό σε κατάσταση απόλυτου σοκ.

Η εικόνα της να απομακρύνεται δακρυσμένη από τα παρασκήνια, ψιθυρίζοντας «θέλω απλώς να πάω σπίτι», αποτύπωσε με τον πιο γλαφυρό τρόπο την ένταση της στιγμής.

Για την Κερκ, ο θόρυβος των όπλων δεν ήταν απλώς ένας κίνδυνος, αλλά μια οδυνηρή υπενθύμιση του παρελθόντος της, καθώς η ίδια κουβαλά το ανεπούλωτο τραύμα της δολοφονίας του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2025 σε μια δημόσια ομιλία στη Γιούτα.

Η ασφάλειά της είχε αποτελέσει αντικείμενο έντονου προβληματισμού ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, όταν σοβαρές απειλές την ανάγκασαν να ακυρώσει την παρουσία της σε εκδήλωση στην Τζόρτζια, παρά τις διαβεβαιώσεις της Μυστικής Υπηρεσίας προς τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το αντίθετο.