Το θεόρατο αεροπλανοφόρο Gerald Ford που θα φύγει για Μέση Ανατολή - Μπορεί να πλέει μήνες χωρίς ανεφοδιασμό

Από χθες (23 Φεβρουαρίου), το USS Gerald R. Ford, το ισχυρότερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, βρίσκεται στη ναυτική βάση της Σούδας, στην Κρήτη.

Αναμένεται μετάβαση στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει εντολή το αεροπλανοφόρο να κινηθεί προς τη Μέση Ανατολή. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης πιθανών στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, με το Gerald R. Ford να αποτελεί το κεντρικό επιχειρησιακό εργαλείο μιας τέτοιας αποστολής.

Στις παραπάνω πληροφορίες προστίθεται, το γεγονός οτι το 30% των αμερικανικών δυνάμεων έχει «μαζευτεί» στην Μέση Ανατολή.

Ένα πλοίο-κολοσσός

Το Gerald R. Ford είναι μια πλωτή υπερδύναμη. Το μήκος του φτάνει τα 333 μέτρα, ενώ το πλάτος του ξεπερνά τα 70. Το κατάστρωμα απογείωσης και προσγείωσης καλύπτει έκταση άνω των 20 στρεμμάτων, επιτρέποντας την ταυτόχρονη επιχειρησιακή δράση δεκάδων αεροσκαφών.

Το πλοίο κινείται με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, γεγονός που του προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού.

Η ταχύτητά του ξεπερνά τους 30 κόμβους, επιτρέποντας ταχύτατη μετακίνηση σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη. Κατ' ουσίαν, είναι ένα πλωτό «μικρό κράτος» με 5.000 άτομα πλήρωμα.

Στο Gerald R. Ford υπηρετούν περίπου 5.000 άτομα, από πιλότους και τεχνικούς μέχρι προσωπικό υποστήριξης. Η λειτουργία του θυμίζει μικρή πόλη, με υποδομές που εξασφαλίζουν πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε συνθήκη.