Θέουτα: Μήπως το «η Ισπανία είναι ανοιχτή» στα social media γέννησε ελπίδες;

Οι δεκάδες μετανάστες που κολυμπούσαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, και άλλοι τόσοι που πριν πάσχιζαν να περάσουν απέναντι πεζή, συνέθεταν την εικόνα της κρίσης στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Οι περισσότεροι από αυτούς ωατόσο, έχουν πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο, συνοδευόμενοι στα σύνορα από Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς.

Ωστόσο, η εξαιρετική αύξηση των αφίξεων έχει αφήσει τουλάχιστον 72 νεκρούς, τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από τη θάλασσα όπου επέπλεαν δίπλα σε εγκαταλελειμμένους λαστιχένιους δακτυλίους και πτερύγια.

Μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα | EPA/REDUAN DRIS

Το ερώτημα που προκύπτει μετά από τα γεγονότα στη Θέουτα είναι το αν τα social media, λειτούργησαν «παραπλανητικά». Σε συνδυασμό με την πολιτική Σάντσεθ και το «όσοι εισέρχονται δια θαλάσσης δεν μπορούν να απωθηθούν αμέσως», μήπως γεννήθηκαν ψεύτικες ελπίδες;

Τα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν, είναι αυτά που φαίνεται να έπαιξαν τεράστιο ρόλο, όπως επισημαίνει το BBC.

Kυκλοφόρησαν βίντεο και αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι «η Ισπανία είναι ανοιχτή» και ότι η είσοδος στη Θέουτα ήταν εύκολη και χωρίς σοβαρά εμπόδια. Πολλοί χρήστες δημοσίευαν εικόνες και βίντεο από άτομα που κολυμπούσαν προς τον ισπανικό θύλακα, φορώντας στολές κατάδυσης, βατραχοπέδιλα ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά βοηθήματα. Το περιεχόμενο αυτό διαδόθηκε γρήγορα και δημιούργησε την εντύπωση ότι υπήρχε μια πραγματική ευκαιρία για είσοδο στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης: Μαρόκο: Παραπληροφόρηση και διακινητές πίσω από τις μαζικές διελεύσεις σε Θέουτα και Μελίλια

Ωστόσο, οι πληροφορίες που διακινούνταν στα social media αποδείχθηκαν παραπλανητικές. Παρότι αρκετοί μετανάστες κατάφεραν να φτάσουν στη Θέουτα, δεν βρήκαν τις συνθήκες που περίμεναν, καθώς δεν υπήρχε οργανωμένη υποδοχή, ούτε δυνατότητα να συνεχίσουν εύκολα το ταξίδι τους προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Χωρίς επαρκή στέγη, τροφή ή προοπτική παραμονής, οι περισσότεροι επέστρεψαν σύντομα στο Μαρόκο, γεγονός που ανέδειξε τον ρόλο της παραπληροφόρησης και της ταχείας διάδοσής της μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Μάλιστα πολλοί από αυτούς επέστρεψαν οικιοθελώς στο Μαρόκο, κατά τα λεγόμενα της ισπανικής κυβέρνησης. Βέβαια πολλές ήταν και οι περιπτώσεις που οι μετανάστες αντιμετώπισαν τις αρχές που προσπάθησαν να τους γυρίσουν πίσω με κανόνια νερού, δακρυγόνα και προειδοποιητικές βολές. Μεταξύ των νεκρών ήταν και κάποιοι που πνίγηκαν ή σκοτώθηκαν σε φυγή για να διασχίσουν ένα κυματοθραύστη κοντά σε ένα συνοριακό σημείο ελέγχου.