Θέουτα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών - Επικρίσεις κατά της Μαδρίτης

Οι Αρχές της Ισπανίας συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό νεκρών στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Θέουτα, μετά τις πρωτοφανείς εικόνες που εκτυλίχθηκαν τις προηγούμενες μέρες.

Η ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE μετέδωσε σήμερα ότι η πολιτοφυλακή πραγματοποιεί έρευνες στα ανοικτά των ακτών.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα 67 πτώματα.

Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κολυμπώντας από το Μαρόκο.

Αστυνομικός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, ότι «υπάρχουν και άλλοι νεκροί στη θάλασσα».

Οι τοπικές Αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχθούν έως και 200 πτώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό.

Περίπου 50.000 μετανάστες είχαν εισέλθει στη Θέουτα από το Μαρόκο έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, φθάνοντας στον ισπανικό θύλακα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Οι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν έκτοτε επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Ωστόσο, αρκετοί ηγέτες της ΕΕ άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Μαδρίτης για το πώς χειρίστηκε την κρίση.

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα στις ακτές της Θέουτα, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα από την περιοχή, ενώ δημοσιογράφος του RTVE που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι δεν παρατηρούνται επί του παρόντος προσπάθειες εισόδου στον θύλακα διά θαλάσσης.

Το μόνο που μπορούσε να διακρίνει κανείς ήταν κάποιοι εργαζόμενοι που, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τοποθετούσαν σημαδούρες προκειμένου να στήσουν ένα πλωτό φράγμα.