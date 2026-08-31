Θερμό επεισόδιο στον αεροχώρο της Πολωνίας: Αναχαιτίστηκε ξανά ρωσικό μαχητικό στη Βαλτική

Μαχητικά της Πολωνίας αναχαίτισαν για ακόμη μια φορά σε μικρό διάστημα ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές.
Το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20 πετούσε 30 χιλιόμετρα βόρεια του παραθαλάσσιου θέρετρου Λέμπα, ανέφερε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.
Τα πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη το αναχαίτισαν επί τόπου, ενώ ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε, υπογράμμισε.
Ρωσία - Ακόμα μία πρόκληση με μαχητικό
«Η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνα μας και τα αντιαεροπορικά μας συστήματα», πρόσθεσε ο Κοσινιάκ -Καμίς. Τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα είχαν ήδη επαναληφθεί πρόσφατα τους τελευταίους μήνες.
Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «αναχαίτισης εν πτήσει», οι πιλότοι έρχονται σε οπτική επαφή με το πλήρωμα του αντίπαλου αεροσκάφους και του κάνουν σήμα να απομακρυνθεί.
Στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής, υπάρχουν φόβοι ότι η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να προκαλεί όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνώρισης.
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