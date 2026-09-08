Θορυβεί δημοσκόπηση στη Γερμανία: «Η AfD πρέπει να κυβερνήσει τη Σαξονία» δηλώνουν 6 στους 10

Το ισχυρότερο κόμμα της Σαξονίας - Άνχαλτ θα έπρεπε να αναλάβει και την κυβέρνηση, δηλώνουν έξι στους δέκα πολίτες του κρατιδίου, μετά τις εκλογές της Κυριακής και την άνετη επικράτηση της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου MDR, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η AfD θα πρέπει και να κυβερνήσει την Σαξονία - Άνχαλτ καθώς κέρδισε τις εκλογές, ενώ το 37% εκφράζει αντίθετη άποψη.
Το 53% πιστεύει επίσης ότι το πολιτικό μέλλον του κρατιδίου θα επιδεινωθεί, με το 30% να δηλώνει, αντιθέτως, ότι περιμένει να βελτιωθεί.
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