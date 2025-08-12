Θρίλερ με 24χρονο μοντέλο ερωτικού περιεχομένου: Βρέθηκε ξαφνικά νεκρή - «Περνάω πολλά τελευταία»

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Φλόριντα βρέθηκε η μόλις 24 ετών Lina Bina, μοντέλο ερωτικού περιεχομένου και influencer.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Πολκ, ο θάνατός της διαπιστώθηκε την Τρίτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία που επέφερε αυτόν.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 24χρονη, λίγες ημέρες πριν, είχε προχωρήσει σε μια ανησυχητική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, γράφοντας:

«Συγγνώμη που ήμουν τόσο εξαφανισμένη, περνάω πολλά σκ…ά αυτή τη στιγμή».

sorry i've been so ghost i'm going through a lot of shit rn 😔 — @imLinaBina (@missjohndough) August 1, 2025

Ο ξάδελφός της, Μιγκέλ Σαντιάγο, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, δήλωσε: «Είναι τόσο τραγικό, τόσο απίστευτο… κρατήστε την οικογένειά σας κοντά, γιατί δεν ξέρετε πότε θα είναι η τελευταία φορά που θα τους μιλήσετε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφυγε. Είναι τρελό».

Το πένθος είναι βαρύ και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, με μια άλλη συγγενή της να αναφέρει: «Η Λίνα είναι και εμένα ξαδέρφη από την πλευρά του πατέρα μου. Όλη η οικογένεια είναι συντετριμμένη αυτή τη στιγμή. Προσεύχομαι να αντέξουν οι γονείς της».

Αρκετοί χρήστες στο διαδίκτυο επανήλθαν στην τελευταία ανάρτησή της, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι «να ελέγχεις πώς είναι οι άνθρωποί σου».