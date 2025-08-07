Θρίλερ με τη σχεδιάστρια μόδας Μάρθα Νόλαν: Βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές γιοτ

Νεκρή βρέθηκε μέσα σε ένα πολυτελές γιοτ, το οποίο ήταν δεμένο σε μαρίνα στο Montauk Yacht Club στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, η 33χρονη σχεδιάστρια μόδας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα (Martha Nolan-O'Slatarra).

Σύμφωνα με το NBC News, ένας άντρας κάλεσα το 911 και ανέφερε πως μέσα σε ένα σκάφος υπάρχει μία γυναίκα η οποία είναι «αναίσθητη». Οι πρώτες βοήθειες που κλήθηκαν στο σημείο, επίχείρησαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά η άτυχη γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η προκαταρκτική έρευνα και εξέταση δεν κατέληξαν σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την αιτία θανάτου της Νόλαν-Ο'Σλατάρα, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Η νεκροψία «δεν έδειξε στοιχεία βίας», ανέφερε η Αστυνομία σε ενημέρωσή της την Τετάρτη (6/8). Η τελική αιτία θανάτου της εκκρεμεί με τους ντετέκτιβ του Ανθρωποκτονιών να διερευνούν τον θάνατό της.

Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα. | TikTok

Μαρτυρίες για «ουρλιαχτά»

Ωστόσο τα μέλη του Yacht Club στο Montauk κατέθεσαν πως άκουσαν ουρλιαχτά από τις αποβάθρες αργά τη Δευτέρα, όπως δήλωσε ένα μέλος της λέσχης στην εφημερίδα The Post.

Η Μάρθα Νόλαν Ο'Σλάτερα καταγόταν από την Κομητεία Κάρλοου, στην καρδιά της Ιρλανδίας και ήταν μια επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας που έζησε μια πολυτελή ζωή σε ένα τζετ-σετ με λαμπερούς φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ελίτ του Μανχάταν.

Μόλις είχε ξεκινήσει την ετικέτα μόδας East x East πριν από μερικά χρόνια και πρόσφατα άνοιξε ένα pop-up κατάστημα στην παραλία στα Χάμπτονς. Η 33χρονη Ιρλανδικής καταγωγής συχνά ταξίδευε με ελικόπτερο και ιδιωτικά τζετ, όπως μοιραζόταν στα βίντεο που δημοσίευε καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάρθα Νόλαν Ο'Σλάτερα | TikTok

Ήταν επίσης διευθύντρια λειτουργιών στην επενδυτική εταιρεία K4 Capital και διηύθυνε μια μάρκα μόδας της Amazon γνωστή ως «Duper».

Λάτρευε την πολυτελή ζωή και το 2021, η ίδια και οι φίλες της πήραν ένα τζετ Falcon στο Νάσβιλ για μια συναυλία, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο μοιράστηκε ένα βίντεο όπου η ίδια και ένας σύντροφός της πίνουν σαμπάνια καθώς πετούσαν πάνω από τη γη που αποκαλούσε σπίτι της.

«Ήθελα να είμαι επιτυχημένη»

Σε μια συνέντευξη που έδωσε πέρυσι στην Irish Independent, μίλησε για το πώς έφυγε από το σπίτι της στην Ιρλανδία για να ακολουθήσει τις φιλοδοξίες της.

«Το Κάρλοου είναι μια μικρή πόλη. Ήμουν το κορίτσι της μικρής πόλης που χρειαζόταν να βγει έξω για να πραγματοποιήσει τα μεγάλα της όνειρα», είπε. «Πάντα ήξερα ότι ήθελα να είμαι επιτυχημένη, ότι είχα ως κίνητρο τα χρήματα, τις επιχειρήσεις και ότι η μόδα είναι μια δύσκολη βιομηχανία και θα ήταν ένας αργός δρόμος».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, σπούδασε εμπόριο στο University College του Δουβλίνου και αποφοίτησε με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο ψηφιακό μάρκετινγκ από το Smurfit Business School.

Φίλοι που την γνώριζαν την περιέγραψαν ως φιλική και ευγενική και ως κάποια που ήταν πολύ γνωστή στην κοινότητα.

Μάρθα Νόλαν Ο'Σλάτερα | ΤικΤοκ

Ο Ντίλαν Γκρέις, ο οποίος κατέχει πολλά μοντέρνα κλαμπ στη Νέα Υόρκη και φέρεται να ήταν στενός φίλος της, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτίσει φόρο τιμής.

Έγραψε: «Ονειρευτήκαμε μαζί μεγάλα πράγματα, γελάσαμε πιο δυνατά από όσο μπορούσε να καταλάβει οποιοσδήποτε άλλος και χτίσαμε τόσα πολλά από το τίποτα. Είμαι πραγματικά ευλογημένος και ευγνώμων που σε είχα στη ζωή μου».

Σε μια προηγούμενη συνέντευξη, η Μάρθα απέδωσε τα εύσημα στον Ντίλαν για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της νεοσύστατης εταιρείας μόδας της, λέγοντας ότι ήταν ο «καλύτερός της φίλος».

