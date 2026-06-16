Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Τουρκάλας ηθοποιού Ετζέ Ιρτέμ. Η καλλιτέχνις, που αγαπήθηκε ευρέως από το κοινό μέσα από τον ρόλο της «Isil» στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά One Love, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο σπίτι της, όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της νωρίς το πρωί, ακριβώς μία ημέρα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς ως πιθανή αιτία θανάτου.

Ο νομικός εκπρόσωπος της 35χρονης, Ουγούρ Γκιοκκογιούν, επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός μέσα από επίσημη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας πως η ηθοποιός βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της όταν άφησε την τελευταία της πνοή:

«Η εντολέας μου, Ετζέ Ιρτέμ, απεβίωσε ενώ βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τη μητέρα της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θεωρούμε ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Η έρευνα συνεχίζεται. Το οριστικό συμπέρασμα θα προκύψει από την έκθεση της νεκροψίας – νεκροτομής. Όταν ανακοινωθεί η έκθεση, θα ενημερωθεί περαιτέρω και το κοινό. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και σε όλους όσοι την αγαπούσαν».

Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στη Σμύρνη, τη γενέτειρά της, όπου συγγενείς και φίλοι θα την οδηγήσουν στην τελευταία της κατοικία.

Η σοκαριστική μαρτυρία της μητέρας της

Την ίδια ώρα, νέες διαστάσεις στην υπόθεση έρχονται στο φως μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Cansu Canan ile Yeni Sayfa» του τηλεοπτικού δικτύου SHOW TV, η οποία εξασφάλισε και παρουσίασε την κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία η μητέρα της ηθοποιού, Νουριγιέ Ιρτέμ.

Περιγράφοντας τις τελευταίες δραματικές ώρες της κόρης της, η κυρία Ιρτέμ ανέφερε τα εξής:

«Στις 17:51 πήγαμε σε έναν χώρο που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο με το σπίτι μας για να παραστούμε σε εορτασμό γενεθλίων. Κόψαμε μαζί την τούρτα και διασκεδάσαμε. Στις 20:36 επιστρέψαμε στο σπίτι μας».

«Αφού η κόρη μου πήρε το αντικαταθλιπτικό της φάρμακο, την έβαλα στο κρεβάτι επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας την άκουσα να σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα και στη συνέχεια να ξαναξαπλώνει».

Το επόμενο πρωί, ωστόσο, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος. «Την κάλεσα για να πάρουμε πρωινό, όμως δεν μου απάντησε. Όταν μπήκα στο δωμάτιό της, είδα να βγαίνει από το στόμα της ένα δύσοσμο υγρό. Κατανάλωνε πολύ αλκοόλ και παράλληλα χρησιμοποιούσε βαριά αντικαταθλιπτικά φάρμακα», κατέληξε στην ανατριχιαστική κατάθεσή της η μητέρα της 35χρονης.