Θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα βρέθηκε αποκεφαλισμένη σε κάδο σκουπιδιών

Σάλος επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ώρες, αφού μία ακόμα γυναίκα βρέθηκε αποκεφαλισμένη και ακρωτηριασμένη μέσα σε κάδο σκουπιδιών, το βράδυ του Σαββάτου (24/1).

Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σεντόνι και το είχαν πετάξει μέσα σε κάδο σκουπιδιών στο δήμο του Σισλί, όπου ανακαλύφθηκε το βράδυ από άνδρα που έψαχνε για ανακυκλώσιμα υλικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Οι ερευνητές ταυτοποίησσαν το άτυχο θύμα ως την Ντουρντόνα Χοκίμοβα, υπήκοος του Ουζμπεκιστάν ηλικίας 37 ετών.

Κωνσταντινούπολη: Συλλήψεις για τη γυναικοκτονία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει το κεφάλι ούτε τα πόδια του θύματος, όμως εξετάζοντας τις εικόνες από κάμερες επιτήρησης, οι ερευνητές είδαν δύο άνδρες να αφήνουν μια βαλίτσα σε έναν άλλο κάδο. Το περιεχόμενο αυτής της βαλίτσας δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό.

Μερικές ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο υπόπτους, επίσης ουζμπεκικής υπηκοότητας, την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, διευκρίνισε το DHA. Στη συνέχεια συνελήφθη ένας τρίτος ύποπτος.

Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και έκαναν έκκληση για πορείες διαμαρτυρίας στις 16:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) απαιτώντας να ληφθούν μέτρα κατά των γυναικοκτονιών.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του θύματος, όμως γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας», έγραψε στο X η οργάνωση «Φεμινίστριες κατά της γυναικοκτονίας» και υποσχέθηκε ότι θα «κατέβει στο δρόμο» για να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Ο δήμαρχος του Σισλί, ο Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, ο οποίος είχε συλληφθεί και φυλακισθεί ταυτόχρονα με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής με πολιτικά κίνητρα, δήλωσε ότι οι φόνοι αυτοί αποτελούν «μείζον κοινωνικό πρόβλημα».