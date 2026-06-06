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Θρίλερ στην Τουρκία: Πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του με μαχαίρι

Σκηνές σοκ στην Τουρκία με πατέρα που έβγαλε την κόρη του στο παράθυρο και απειλούσε κρατώντας μαχαίρι επειδή μάλωσε με την σύζυγό του.

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αστυνομια τουρκια
Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης | Shutterstock
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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Ετιμέσγκουτ στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας κράτησε όμηρο την 3χρονη κόρη του υπό την απειλή μαχαιριού, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο με τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το haberler.com το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Πιγιάδε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού ξέσπασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και σύντομα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο άνδρας άρπαξε τη μικρή κόρη του και φέρεται να την κράτησε όμηρο απειλώντας την με μαχαίρι. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εμφανίστηκε σε παράθυρο του διαμερίσματος κρατώντας το παιδί, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Οι κάτοικοι που αντιλήφθηκαν το συμβάν ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και διασώστες, ενώ ειδικοί διαπραγματευτές επιχείρησαν για αρκετή ώρα να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί. Ωστόσο, εκείνος παρέμενε αμετακίνητος στις θέσεις του.

Όταν οι διαπραγματεύσεις δεν απέδωσαν, ειδικές μονάδες της αστυνομίας προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση, εισβάλλοντας στο διαμέρισμα και ακινητοποιώντας τον δράστη.

Η 3χρονη διασώθηκε χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμούς και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Ο πατέρας της διακομίστηκε επίσης σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

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