Τραγωδία σημειώθηκε στις Μπαχάμες, μετά την συντριβή μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογενεία, με αποτέλεσμα παππούς, γιαγιά και εγγόνια να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση αναζήτησης της οικογένειας από τη Φλόριντα δεν είχε αίσιο τέλος, αφού βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι επιβάτες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Άντρος στις Μπαχάμες.



Οι σοροί και των τεσσάρων επιβαινόντων εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από την περιοχή. Νεκροί είναι ο 80χρονος πιλότος Μάριο Λαμάρ, η 79χρονη σύζυγός του Λίλι Λαμάρ και τα δύο εγγόνια τους, η 28χρονη Σόφι Σόσα και ο 22χρονος Κρίστιαν Σόσα.



Το αεροσκάφος, ένα Piper PA-34, είχε φύγει από το Great Harbour Cay στις Μπαχάμες, με στόχο να φτάσει στο Miami Executive Airport στη Φλόριντα. Η επαφή του πύργου ελέγχου με το αεροσκάφος χάθηκε περίπου 13 μίλια δυτικά του νησιού Άντρος.

A Florida family left Great Harbour Cay yesterday morning to fly home to Miami. They never made it.



Mario Lamar, 80, was at the controls of his Piper PA-34. His wife Lili, 79, was in the cabin with their grandkids Sofia Sosa, 28, and Christian Sosa, 22. Sofia texted the family… pic.twitter.com/853i2ahQkL — Arkadalo® (@Arkadalo) September 8, 2026

Οι Αρχές έλαβαν στη συνέχεια αναφορά για πιθανή συντριβή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Red Bays.

Ο Μάριο Λαμάρ, ο οποίος χειριζόταν το αεροσκάφος, μετρούσε πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας ως πιλότος και πετούσε συχνά προς τις Μπαχάμες, καθώς η οικογένεια είχε εξοχική κατοικία στην περιοχή.



Μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους, συγγενείς της οικογένειας απηύθυναν έκκληση για βοήθεια στις έρευνες εντοπισμού.



Τελικά, μέλη της οικογένειας και πολίτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάφεραν να εντοπίσουν τους τέσσερις αγνοούμενους και να ανασύρουν τις σορούς τους με δικά τους σκάφη.



Στις έρευνες συμμετείχε και η αμερικανική Ακτοφυλακή, ενώ οι προσπάθειες να εντοπιστούν δεν ήταν εύκολες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.