Θρίλερ στον αέρα: Αλεξιπτωτιστής «κρεμάστηκε» από το φτερό αεροπλάνου

Το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε ένα σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που αλεξιπτωτιστής παγιδεύει το αλεξίπτωτό του στο φτερό ενός αεροπλάνου στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Άπω Βόρειο Κουίνσλαντ.
Το βίντεο δείχνει τη λαβή του εφεδρικού αλεξίπτωτου του αλεξιπτωτιστή να πιάνεται στο πτερύγιο του αεροσκάφους και να αναπτύσσεται κατά λάθος, αφήνοντάς τον να κρέμεται από τον σταθεροποιητή δίπλα στο αλεξίπτωτο.
Ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να ελευθερωθεί και επέζησε του περιστατικού με ελαφρά τραύματα, όπως μεταδίδει το BBC.
