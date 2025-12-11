Μενού

Θρίλερ στον αέρα: Αλεξιπτωτιστής «κρεμάστηκε» από το φτερό αεροπλάνου

Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αλεξιπτωτιστής παγίδεψε το αλεξίπτωτό του στο φτερό ενός αεροπλάνου και «κρεμάστηκε» εν πτήσει.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
Η στιγμή που ο αλεξιπτωτιστής πιάνεται στο φτερό
Η στιγμή που ο αλεξιπτωτιστής πιάνεται στο φτερό | Sky News Australia
Το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε ένα σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που αλεξιπτωτιστής παγιδεύει το αλεξίπτωτό του στο φτερό ενός αεροπλάνου στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Άπω Βόρειο Κουίνσλαντ.

Το βίντεο δείχνει τη λαβή του εφεδρικού αλεξίπτωτου του αλεξιπτωτιστή να πιάνεται στο πτερύγιο του αεροσκάφους και να αναπτύσσεται κατά λάθος, αφήνοντάς τον να κρέμεται από τον σταθεροποιητή δίπλα στο αλεξίπτωτο.

Ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να ελευθερωθεί και επέζησε του περιστατικού με ελαφρά τραύματα, όπως μεταδίδει το BBC.

 

