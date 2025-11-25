Μενού

Θρήνος για τον Ρίτσαρντ Μπράνσον: Πέθανε η σύζυγός του Τζόαν - «Ήταν ο βράχος μου, το φως μου»

Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Reader symbol
Newsroom
Branson
Τζόαν και Ρίτσαρντ Μπράνσον | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Πένθος για τον επιχειρηματία Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς πέθανε σε ηλικία 80 ετών η σύζυγος του Τζόαν.

Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Χόλι και τον Σαμ, ενώ παντρεύτηκαν όταν τα παιδιά τους ήταν οκτώ και τεσσάρων ετών.

Ο Μπράνσον σε ανάρτηση που έκανε και με την οποία γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός, έγραψε: «Με την καρδιά μου συντετριμμένη μοιράζομαι ότι η Τζόαν, η σύζυγος και σύντροφός μου εδώ και 50 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν ποτέ να ευχηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου. Θα σ’ αγαπώ για πάντα, Τζόαν».


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ