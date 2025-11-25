Θρήνος για τον Ρίτσαρντ Μπράνσον: Πέθανε η σύζυγός του Τζόαν - «Ήταν ο βράχος μου, το φως μου»

Πένθος για τον επιχειρηματία Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς πέθανε σε ηλικία 80 ετών η σύζυγος του Τζόαν.
Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Χόλι και τον Σαμ, ενώ παντρεύτηκαν όταν τα παιδιά τους ήταν οκτώ και τεσσάρων ετών.
Ο Μπράνσον σε ανάρτηση που έκανε και με την οποία γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός, έγραψε: «Με την καρδιά μου συντετριμμένη μοιράζομαι ότι η Τζόαν, η σύζυγος και σύντροφός μου εδώ και 50 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν ποτέ να ευχηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου. Θα σ’ αγαπώ για πάντα, Τζόαν».
