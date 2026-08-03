Θρησκευτική influencer έκανε κατήχηση σε πτήση και την έδιωξαν - Αλλά πιστεύει ότι «ήταν θέλημα Θεού»

Θρησκευτική influencer από τη Φλόριντα των ΗΠΑ εκδιώχθηκε από πτήση της Alaska Airlines την περασμένη Πέμπτη (30/07) καθώς αποφάσισε ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να κάνει κήρυγμα στους συνεπιβάτες της.

Η Whitney Lynn τραβούσε σε βίντεο τις σκηνές στην πτήση 708 στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που ενημερώθηκε ότι έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μέλη του πληρώματος.

Η πτήση είχε μία μικρή καθυστέρηση, όταν η 40χρονη αποφάσισε ότι είναι ευκαιρία να μιλήσει στους άλλους επιβαίνοντες για τα πιστεύω της.

«Ξέρω ότι όλοι περιμένουμε. Σας προκαλεί σύγχυση, σωστά; Αλλά περιμένετε. Θέλω να σας πω ότι το timing του Θεού είναι τέλειο και ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Και ίσως μας σώζει από κάποιον κίνδυνο σήμερα. Θέλω να ξεκουραστείτε και να γνωρίζετε πως ο Ιησούς Χριστός σας αγαπάει τόσο πολύ που πέθανε εσταυρωμένος για τις αμαρτίες σας».

Αυτός ήταν ο μονόλογος της influencer, που θεώρησε πρέπον να κάνει κατήχηση σε ένα αεροσκάφος με πολλούς - και άγνωστους της - ανθρώπους.

Σε άλλο βίντεό της, μέλος του πληρώματος φαίνεται να λέει στην 40χρονη να συγκεντρώσει τα πράγματά της και να κατέβει από το αεροσκάφος.

«Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει. Δεν μπορείτε απλά να μου πείτε να μαζέψω τα πράγματά μου και μετά να μην μου λέτε τι συνέβη» ήταν η απάντηση της ίδιας.

Τότε, ενημερώθηκε πως το πλήρωμα «δεν αισθάνεται ασφαλές» με την παρουσία της στην πτήση. Και η αντίδραση ήταν η αναμενόμενη.

«Θέε μου, δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού ήταν επικίνδυνο. Έχω όπλα ή κάτι τέτοιο; Όχι, δεν έχω. Η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλής;» έλεγε, καθώς μάζευε τα πράγματά της. Και δεν σταμάτησε εκεί.

Συνεχίζοντας και σε κατάσταση έντασης, διαπίστωσε πως το κήρυγμά της είναι «πνευματικός πόλεμος» επειδή «οι δαίμονες δεν αγαπούν το όνομα του Ιησού».

Σε δήλωσή της Alaska Airlines αναφέρεται πως «πριν από την απογείωση της πτήσης από Ορλάντο για Σαν Ντιέγκο, μέλη του πληρώματός μας ανησύχησαν ιδιαίτερα για τη συμπεριφορά επιβάτισσας, που επηρέαζε και τους άλλους επιβάτες. Της ζητήθηκε να κατέβει για λόγους ασφαλείας. Για το άμεσο μέλλον, δεν θα επιτραπεί στην επιβάτη να ταξιδέψει με την εταιρεία».

Η ίδια η Lynn επεσήμανε πως έχει κηρυχθεί persona non grata και στις θυγατρικές της Alaska Airlines, Hawaiian Airlines και Horizon Air Flights.

Μετά το περιστατικό, η Ευαγγελίστρια βρήκε και πάλι το «χέρι του Θεού» στην περιπέτειά της.

«Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να δω καθαρά το χέρι του Θεού σε όλα αυτά. Αυτό που φαινόταν σαν μια οπισθοδρόμηση έγινε μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να ακούσουν το ευαγγέλιο και να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Χριστό» ανέφερε η influencer.