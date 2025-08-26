Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης εκλιπαρεί τον Έλον Μασκ να σταματήσει τη διακίνηση εικόνων της στο Χ

Ένα θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έκανε πρόσφατα έκκληση τον Έλον Μασκ να σταματήσει την ανάρτηση συνδέσμων που προσφέρουν εικόνες από την κακοποίησή της, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Είναι εξοργιστικό να ακούω ότι η κακοποίηση που δέχομαι - και η κακοποίηση τόσων άλλων - εξακολουθεί να διαδίδεται και να εμπορευματοποιείται εδώ», λέει η γυναίκα με το ψευδώνυμο «Ζόρα» (δεν είναι το πραγματικό της όνομα).

Η Ζόρα ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Έλον Μασκ: Πλατφόρμα εγκληματικής διακίνησης το X

«Κάθε φορά που κάποιος πουλάει ή μοιράζεται υλικό κακοποίησης παιδιών, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση».

Το X δηλώνει ότι έχει «μηδενική ανοχή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και ότι η αντιμετώπιση όσων εκμεταλλεύονται παιδιά παραμένει «κορυφαία προτεραιότητα».

Το BBC ανακάλυψε φωτογραφίες της Ζόρα ενώ ερευνούσε το παγκόσμιο εμπόριο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ασφάλειας Παιδιών.

Το υλικό βρισκόταν ανάμεσα σε μια κρυφή συλλογή χιλιάδων παρόμοιων φωτογραφιών και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε έναν λογαριασμό Χ.

Το βρετανικό Μέσο επικοινώνησε με τον έμπορο μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και κατέληξε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που συνδεόταν με ένα άτομο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Η Ζόρα κακοποιήθηκε για πρώτη φορά από ένα μέλος της οικογένειάς της. Μια συλλογή εικόνων κακοποίησης που την έχουν κακοποιήσει έχει γίνει διαβόητη μεταξύ των παιδεραστών που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιο περιεχόμενο.

Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, καθώς εικόνες κακοποίησης συνεχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα.

Η Ζόρα είναι εξοργισμένη που το εμπόριο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. «Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι», λέει.

Η «Λερναία Ύδρα» της παιδικής πορνογραφίας

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλάξουν τις πλατφόρμες τους από παρόμοιο παράνομο περιεχόμενο εδώ και χρόνια, αλλά η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια.

Για να εντοπίσει τον έμπορο που πουλά φωτογραφίες της Ζόρα, ρεπόρτερ του BBC υποδύθηκε τον αγοραστή.

Ο έμπορος έστειλε τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό πληρωμών, και τα δύο με το ίδιο όνομα που αναγραφόταν με τον κάτοχο του λογαριασμού.

Ένας ακτιβιστής χάκερ είχε ανακαλύψει ότι αυτό το όνομα συνδεόταν επίσης με δύο μεταφορές χρημάτων και έναν ακόμη τραπεζικό λογαριασμό.

Εντοπίστηκε έτσι ένας άνδρας με το ίδιο όνομα με αυτό που αναφέρεται στους λογαριασμούς, σε μια διεύθυνση στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, Τζακάρτα.

Ένας παραγωγός που εργαζόταν στην πόλη για την Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC πήγε να επισκεφτεί τη διεύθυνση και αντιμετώπισε έναν άνδρα στις εγκαταστάσεις, ο οποίος, όταν του παρουσιάστηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία, είπε ότι σοκαρίστηκε.

«Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό», είπε.

Ο άνδρας επιβεβαίωσε ότι ένας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ήταν δικός του και δήλωσε ότι δημιουργήθηκε για μία μόνο συναλλαγή που σχετίζεται με στεγαστικό δάνειο.

Είπε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό έκτοτε και ότι θα επικοινωνούσε με την τράπεζά του για να μάθει τι είχε συμβεί. Αρνήθηκε ότι γνώριζε τον άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή τις μεταφορές χρημάτων.

Η έρευνά διαπίστωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζονταν οι εικόνες της Ζόρα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εμπόρους σε όλο τον κόσμο.

Οι αναρτήσεις στο X χρησιμοποιούν διαφορετικά hashtag, γνωστά στους παιδεραστές. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα συχνά προέρχονται από γνωστές εικόνες κακοποίησης παιδιών, αλλά μπορούν να περικοπούν ώστε να μην είναι άσεμνες.

Έλον Μασκ: Ημίμετρα χωρίς αποτέλεσμα

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» του όταν ανέλαβε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022.

Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και χρήστες που διαγράφονται για τέτοιους λόγους, μπορούν να επιστρέψουν στις πλατφόρμες σε λίγες μέρες με νέο λογαριασμό, παραδέχεται ο ίδιος.

Η X είπε ότι έχει «μηδενική ανοχή» στη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. «Επενδύουμε συνεχώς στην προηγμένη ανίχνευση, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε γρήγορα μέτρα κατά περιεχομένου και λογαριασμών που παραβιάζουν τους κανόνες μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι συνεργάζεται «στενά με το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) και υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου για τη δίωξη αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων».

