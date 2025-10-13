Με την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ να τίθεται σε εφαρμογή και την παράδοση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, ήρθε στο φως ένα χειρόγραφο σημείωμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τους ομήρους.

«Καλώς Ήρθατε Πίσω», είπε ο Ισραηλινός Πρόεδρος. Μάλιστα, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε τη φωτογραφία του σημειώματος στην πλατφόρμα X.

Συγκεκριμένα, το χειρόγραφο σημείωμα στα εβραϊκά ανέφερε: «Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε. Σας αγκαλιάζουμε. Σάρα και Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι τα πακέτα υποδοχής για τους επιστρέφοντες ομήρους περιλαμβάνουν ρουχισμό και προσωπικό εξοπλισμό, όπως έναν φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο και τάμπλετ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara added a personal message for the returning hostages to the welcome kits prepared for them by the Prime Minister’s Office Hostages Authority and include clothing and personal equipment, a laptop computer, a cellphone and a tablet pic.twitter.com/dk4QMDiFkP — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2025

Τα ονόματα των ομήρων που απελευθερώνονται

Τα ονόματα των απελευθερωθέντων είναι τα εξής: Μπαρ Αβραχάμ Κούπερσταϊν, Εβυατάρ Νταβίντ, Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, Σέγκεβ Καλφόν, Αβινάταν Ορ, Ελκάνα Μποχμπότ, Μαξίμ Χέρκιν, Νιμρόντ Κοέν, Ματάν Άνγκρεστ, Ματάν Ζανγκάουκερ, Εϊτάν Χορν, Εϊτάν Αβραχάμ Μορ, Γκάλι Μπέρμαν, Ζιβ Μπέρμαν, Ομρί Μιράν, Αλόν Όχελ, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, Ρομ Μπρασλάβσκι, Αριέλ Κούνιο και Νταβίντ Κούνιο.

Σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους υπόλοιπους 47 ομήρους – είτε ζωντανούς είτε νεκρούς.

Μόλις η οργάνωση παραδώσει τους επιζώντες ομήρους, το Ισραήλ θα ξεκινήσει την απελευθέρωση περίπου 2.000 κρατουμένων ως αντάλλαγμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα το πρωί ότι «ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε», κατευθύνεται προς το Ισραήλ, όπου πρόκειται να συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων.

Μετά το Ισραήλ, ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Αίγυπτο, όπου μαζί με τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι θα φιλοξενήσουν μια σύνοδο κορυφής με περισσότερους από 20 παγκόσμιους ηγέτες, με σκοπό τη στήριξη του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, καθώς το Ισραήλ αποσύρεται εν μέρει από τη Γάζα, θα αντικατασταθεί από μια πολυεθνική δύναμη που θα συντονίζεται από ένα κέντρο διοίκησης υπό αμερικανική ηγεσία στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από ndtv.com