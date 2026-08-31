Τι απέγινε το πιο επικίνδυνο πουλί στον κόσμο που σκότωσε τον ιδιοκτήτη του το 2019

Μια φαινομενικά συνηθισμένη μέρα στην ιδιωτική έκταση ενός συλλέκτη εξωτικών ζώων στη Φλόριντα μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου, όταν ένα απλό στραβοπάτημα στάθηκε αφορμή για μια φονική επίθεση από ένα πλάσμα με νύχια που θυμίζουν στιλέτα.

Ο 75χρονος Μάρβιν Χάτζος (Marvin Hajos) φρόντιζε τα σπάνια ζώα του στην κομητεία Αλατσούα στις 12 Απριλίου 2019. Κατά τη διάρκεια της περιποίησης των ζώων, ο Χάτζος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος κοντά στο περίβλημα του καζουάριου. Η πτώση αυτή ενεργοποίησε τα αμυντικά ένστικτα του τεράστιου πουλιού, το οποίο εξαπέλυσε μια ακαριαία και βίαιη επίθεση με τα δυνατά του πόδια.

Τραυματισμένος σοβαρά, ο Χάτζος κατάφερε να καλέσει το 911. Σε κατάσταση σοκ και με την αναπνοή του να εξασθενεί, προσπαθούσε να δώσει τις συντεταγμένες του στους τηλεφωνητές: «Μπορείτε να στείλετε ασθενοφόρο; Αιμορραγώ μέχρι θανάτου», ψιθύρισε απεγνωσμένα.

Καθώς η κατάστασή του επιδεινωνόταν, ζήτησε τη βοήθεια υπαλλήλου του. Ο εργαζόμενος επικοινώνησε αμέσως με τις αρχές, μεταφέροντας τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του ιδιοκτήτη. Αν και δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ο υπάλληλος υποψιάστηκε αμέσως τον ένοχο: «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τον κλώτσησε ο καζουάριος».



Ο καζουάριος θεωρείται ευρέως το πιο επικίνδυνο πουλί στον πλανήτη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Φτάνει σε ύψος το 1,80 μέτρο και ξεπερνά σε βάρος τα 45 κιλά.

Κάθε πόδι διαθέτει ένα εσωτερικό νύχι μήκους 10 εκατοστών, κοφτερό σαν λεπίδα, ενώ μπορεί να τρέξει με ταχύτητα έως και 50 χλμ/ώρα μέσα σε πυκνή βλάστηση και να επιφέρει θανατηφόρα χτυπήματα με ένα μόνο λάκτισμα.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο 14 λεπτά μετά την κλήση και βρήκαν τον 75χρονο αναίσθητο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε περισσότερες από 12 πληγές, με το νύχι του πουλιού να έχει τρώσει κεντρική αρτηρία στο χέρι του, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία.

Παρά το θανατηφόρο περιστατικό, οι αρχές δεν προχώρησαν σε ευθανασία του πτηνού. Μετά τον θάνατο του Χάτζος, ολόκληρη η συλλογή εξωτικών ζώων του βγήκε σε δημοπρασία. Ο καζουάριος πουλήθηκε σε ιδιώτη, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε ποτέ δημοσίως, αφήνοντας την τρέχουσα τοποθεσία του ζώου καλυμμένη από μυστήριο.