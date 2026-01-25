Μενού

Τι δείχνουν τα νέα βίντεο από την τραγωδία στη Μινεάπολη: Ερωτήματα για το όπλο στην υπόθεση του 37χρονου

Νέο βίντεο δείχνει πράκτορα της ICE να αρπάζει το όπλο του 37χρονου πριν τον σκοτώσουν. Τα νέα ερωτηματικά για τον θάνατο του θύματος στη Μινεάπολη.

Πράκτορες της ICE στη Μινεάπολις
Πράκτορες της ICE στη Μινεάπολις | Getty
Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος 37χρονου από πράκτορες τις ICE στη Μινεάπολη. Νέα ντοκουμέτα που έκαναν το γύρο του διαδικτύου δίνουν και άλλες λεπτομέρειες για να φωτίσουν την υπόθεση. 

Σύμφωνα με το CNN, βίντεο  που κατέγραψε πολίτης δείχνει έναν πράκτορα να σκύβει μέσα στη συμπλοκή των υπόλοιπων αστυνομικών που προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον Πρέτι και να αποσπά ένα όπλο, το οποίο φαίνεται να ταυτίζεται με το πυροβόλο που, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατείχε ο Πρέτι.

Όπως σημειώνει το CNN, στα βίντεο ακούγονται αστυνομικοί να φωνάζουν «έχει όπλο», τη στιγμή που άγνωστος πράκτορας βάζει το χέρι του στη μέση του Πρέτι, ενώ ομάδα αστυνομικών προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει. Λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο αφότου ο πράκτορας εμφανίζεται κρατώντας το όπλο, ακούγεται ένας πυροβολισμός και ακολουθούν τουλάχιστον άλλοι εννέα.

 

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο πράκτορας που αφαίρεσε το όπλο ενημέρωσε και τους υπόλοιπους ότι το είχε αρπάξει. 

Υπενθυμίζεται ότι, έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκόπησαν τον αμερικανό πολίτη πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές και τον αφήσουν νεκρό στον δρόμο, σύμφωνα με τις καταγγελίες.
 

