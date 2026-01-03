Τη Δευτέρα Έκτακτη Συνεδρίαση του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να λάβει χώρα τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, που ξεκίνησε τη θητεία της ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την εκλογή της τον περασμένο Μάιο.

Το αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης υποστηρίχθηκε από δύο μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή.