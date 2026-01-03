Μητσοτάκης για σύλληψη Μαδούρο: «Νέα ελπίδα για τη χώρα» - Στο ίδιο μήκος κύματος η πλειοψηφία της ΕΕ

Σε δηλώσεις για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το μέχρι τώρα καθεστώς: «καταπιεστική δικτατορία».

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα.

Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Διαβάστε επίσης: Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για Μαδούρο: «Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη»

Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», ανέφερε μέσα από ανάρτηση του στο Χ.

The priority must now be to ensure a peaceful and speedy transition to a new inclusive government that enjoys full democratic legitimacy. Greece will coordinate with its European Union and UN Security Council partners on the matter. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 3, 2026

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία στην ίδια γραμμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στην ίδια γραμμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκονται αρκετοί ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε επίσης λόγο για δικτατορία Μαδούρο λέγοντας: «ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και αυτό είναι μία θετική εξέλιξη.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει «ο εκλεγείς το 2024 πρόεδρος της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια να μπορέσει να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στη χώρα».

Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir.



En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple.



La transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

Την ίδια στιγμή ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας αποφεύγει επίσης να ασκήσει κριτική στις ΗΠΑ.

Αναφέρει μάλιστα: «Ο Νικολάς Μαδούρο οδήγησε τη χώρα του στην καταστροφή. Οι τελευταίες εκλογές ήταν προϊόν νοθείας. Αυτή την προεδρία, λοιπόν, εμείς και άλλες χώρες του κόσμου, δεν την αναγνωρίσαμε. Ο Μαδούρο διαδραμάτισε στην περιοχή προβληματικό ρόλο, με ανίερες συμμαχίες παγκοσμίως και μέσω της εμπλοκής της Βενεζουέλας στο εμπόριο ναρκωτικών.

«Η νομική αξιολόγηση της αμερικανικής επιχείρησης είναι σύνθετη. Για αυτό θα χρειαστούμε χρόνο. Επί της αρχής, πρέπει στις σχέσεις μεταξύ κρατών να ισχύουν οι αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν πρέπει τώρα να προκύψει πολιτική αστάθεια στη Βενεζουέλα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί μια συντεταγμένη μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα νομιμοποιηθεί μέσω εκλογών».

Και η Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τον Νικολάς Μαδούρο. «Η Ιταλία στήριζε ανέκαθεν τις προσδοκίες του λαού της Βενεζουέλας για μια δημοκρατική μετάβαση στην χώρα, καταδικάζοντας τις πράξεις καταστολής του καθεστώτος του Μαδούρο, η αυτοδιακηρυγμένη νίκη του οποίου δεν αναγνωρίσθηκε ποτέ από την Ιταλία και από τους κύριους διεθνείς εταίρους» αναφέρει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ. καταδικάζει την επιχείρηση των ΗΠΑ λέγοντας: «Με συνενοχή με την στάση που τήρησε πάντα η Ιταλία, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξωτερική στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι η οδός που πρέπει να ακολουθηθεί, για να τεθεί τέλος στα απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά θεωρεί συγχρόνως νόμιμη μια παρέμβαση αμυντικού χαρακτήρα, κατά υβριδικών επιθέσεων σε βάρος της ασφάλειας, όπως στην περίπτωση κρατικών οντοτήτων που ευνοούν και τροφοδοτούν την διακίνηση ναρκωτικών».

Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας συζητήσεις με την Ουάσινγκτον «τις ερχόμενες ημέρες» για το θέμα αυτό.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Θεωρούμε ότι ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος πρόεδρος και δεν θα χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος του», ανέφερε ο Βρετανός ηγέτης σε ανακοίνωση.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χάρηκε που είδε το τέλος της διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και ότι θα ήθελε μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα αντανακλά καλύτερα τη βούληση των Βενεζουελάνων.

«Η βρετανική κυβέρνηση θα συζητήσει την κατάσταση όπως εξελίσσεται με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ τις ερχόμενες ημέρες, καθώς επιδιώκουμε μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση που να αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

Βενεζουέλα: Η Ισπανία καταδικάζει την επίθεση στη Βενεζουέλα

Μαύρο πρόβατο φέρεται να είναι η Ισπανία καθώς ο Σάντσεθ είναι από τους λίγους ηγέτες που καταδίκασε την επιχείρηση των ΗΠΑ κάνοντας λόγο για παραβίαση διεθνούς δικαίου.

«Η Ισπανία δεν αναγνώρισε το καθεστώς του Μαδούρο. Ωστόσο, δεν θα αναγνωρίσει ούτε μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ωθεί την περιοχή σε ένα μέλλον αβεβαιότητας και πολεμικής ρητορικής.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να προωθήσουν μια δίκαιη και διαλλακτική μετάβαση», δήλωσε μέσω Χ ο Σάντσεθ.

España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.



Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026