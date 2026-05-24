«Τι είναι αυτό;»: Σοκαρισμένοι δημοσιογράφοι από τον ορυμαγδό πυρών στον Λευκό Οίκο - Δήλωνε «Ιησούς» ο δράστης

Πολλά είναι τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τη στιγμή των πυροβολισμών σε σημείο ελέγχου έξω από τον Λευκό Οίκο, όπου ακούγεται ο ορυμαγδός που επικρατεί.

Δημοσιογράφοι, που βρίσκονταν εντός του Λευκού Οίκου στο πλαίσιο της εργασίας τους - ορισμένοι μάλιστα μετέδιδαν εικόνες - κατέγραψαν με τις κάμερες τους τα πυρά, μη καταλαβαίνοντας και οι ίδιοι τι γίνεται.

«Τι είναι αυτό» ακούγεται να λέει η ανταποκρίτρια του NBC News στο Καπιτώλιο, Τζούλι Τσίρκιν, ενώ γυρίζει το βλέμμα από την κάμερα για να δει τι συμβαίνει πίσω της, απορριμένη.

NBC News Capitol Hill Correspondent Julie Tsirkin was preparing to report from the White House when multiple shots could be heard being fired nearby. pic.twitter.com/d8POlm5QUF — NBC10 Boston (@NBC10Boston) May 23, 2026

Η ανταποκρίτρια του ABC News, Σελίνα Ουάνγκ, ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Ποιος ήταν ο δράστης

Κατά πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ των CNN και ABC News, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπεστ και ήταν 21 ετών.

Ο νεαρός, από την πολιτεία Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων κι ήταν γνωστός στις Αρχές καθώς είχε αποπειραθεί ξανά την προηγουμένη να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, είπαν πηγές του ABC.

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στον τομέα αυτόν της αμερικανικής πρωτεύουσας όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Μερικά λεπτά μετά τις 18:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας «έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ» ανέφερε ο εκπρόσωπος της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ.

«Αστυνομικοί των μυστικών υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον ύποπτο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, διερχόμενος χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες», συνέχισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτού του τελευταίου.

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στην προεδρία. Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να μπει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί ανέφεραν, μέσω X, ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.