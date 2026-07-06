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Τι είναι οι τελικά ο περίεργες μεταλλικές σφαίρες που θορύβησαν την Αυστραλία

Οι Αρχές της Αυστραλίας κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά και απέκλεισαν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν οι έξι σφαίρες.

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Ευτυχία Μιλέτση
Περίεργη μεταλλική σφαίρα ξεβράστηκε σε ακτή της Αυστραλίας
Περίεργη μεταλλική σφαίρα ξεβράστηκε σε ακτή της Αυστραλίας | Facebook/Queensland Fire Department﻿
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Τέλος στις θεωρίες για τις «διαστημικές σφαίρες» που προσγειώθηκαν σε παραλίες του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, βάζει η Αυστραλιανή Υπηρεσία Διαστήματος, αποκαλύπτοντας περί τίνος πρόκειται. 

Από την περασμένη Παρασκευή (03/07), εντοπίστηκαν έξι μυστηριώδη κυκλικά αντικείμενα σε παραλίες της περιοχής, και οι Αρχές κάλεσαν το κοινό να μην την αγγίξει καθώς θεωρήθηκε ότι μπορεί να περιείχαν επικίνδυνα χημικά. 

Ειδικός από την Υπηρεσία εξήγησε πως, κατά πάσα περίπτωση, πρόκειται για εξαρτήματα από «ξένο σώμα πυραύλου», το οποίο επανήλθε στην ατμόσφαιρα, αφότου βρισκόταν σε τροχιά. 

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Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε ότι τα ανακτημένα αντικείμενα «φαίνεται να είναι δοχεία πίεσης από ένα διαστημικό όχημα εκτόξευσης».

Οι σφαίρες, λογικά, περιέχουν καύσιμα και είναι ένα από τα πιο συνήθη τμήματα διαστημοπλοίου που μπορεί να καταλήξουν στη Γη, μετά την εκτόξευσή του. 

Αστυνομικοί και πυροσβέστες εξέτασαν τα διαστημικά συντρίμμια και απέκλεισαν τις περιοχές όπου βρέθηκαν. 

Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Διάστημα του 1967, την οποία έχει υπογράψει η Αυστραλία, ορίζει πως οι σφαίρες ανήκουν στη χώρα που εκτόξευσε τον πύραυλο, αλλά πρέπει πρώτα να εντοπιστεί η πηγή τους για να επιστραφούν. 

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