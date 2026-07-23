Τι είναι το «σύνδρομο της Αβάνας» που σκοτώνει Αμερικανούς διπλωμάτες - Μυστήριο με νεκρό πρώην διευθυντή της CIA

Σε ηλικία 84 ετών πέθανε ο Ρ. Τζέιμς Γούλσεϊ, ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ο οποίος ηγήθηκε της CIA για δύο ταραχώδη χρόνια μετά τον διορισμό του από τον Μπιλ Κλίντον.

Ο Γούλσεϊ, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA στις αρχές του 1993, πέθανε την Τρίτη στο σπίτι του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Όπως δήλωσε η σύζυγός του, Κοντσίτα Σάρνοφ Γούλσεϊ, ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε δηλώσεις της στην Washington Post, η ίδια ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που απέδωσε στο λεγόμενο «σύνδρομο της Αβάνας», μια αδιευκρίνιστη πάθηση που έχει αναφερθεί από ορισμένους Αμερικανούς διπλωμάτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

CIA extends our condolences to the family and loved ones of former Director James Woolsey. He was a great patriot who served his country as Director of Central Intelligence, Undersecretary of the Navy, Ambassador, and attorney. pic.twitter.com/v9u93ooC41 — CIA (@CIA) July 22, 2026

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, προβλήματα στον ύπνο, δυσκολία συγκέντρωσης και σκέψης, ενώ καταγράφηκαν πρώτη φορά στη Κούβα το 2016, γι'αυτό και ονομάστηκε έτσι το σύνδρομο.

Το «σύνδρομο της Αβάνας» εκδηλώνεται με σφοδρές ημικρανίες, ίλιγγο και ναυτίες. Έχουν αναφερθεί επίσης και εγκεφαλικές βλάβες. Από την εμφάνισή τους στην Αβάνα, περιστατικά του συνδρόμου έχουν παρουσιασθεί στην Κίνα, τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Ρωσία την Αυστρία και την ίδια της Ουάσινγκτον.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνείται να δώσει αριθμό κρουσμάτων, που εκτιμώνται στα 200. Από την αρχή, οι αμερικανικές αρχές αντιμετώπισαν με επιφύλαξη το θέμα. Όμως η θέση αυτή τίθεται σε αμφισβήτηση από ορισμένους επιστήμονες, που θεωρούν απίθανο να υπάρχει κοινό αίτιο για όλα τα περιστατικά.



