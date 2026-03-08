Τι επιφυλάσσει το Ισραήλ για τη δεύτερη φάση του πολέμου: Ανησυχία για την «έκπληξη» του Νετανιάχου

Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Νετανιάχου, σχετικά με «εκπλήξεις» που επιφυλάσσει για το Ιράν και τον Λίβανο, μετά την απρόκλητη επίθεση των ΗΠΑ και του σιωνιστικού κράτους.

Το μήνυμα που θέλει να στείλει η ισραηλινή ηγεσία είναι ότι υπάρχει σαφές και καταρτισμένο σχέδιο για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, που περνούν στη δεύτερη φάση τους, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ισραήλ: Τι περιλαμβάνει η «φάση 2»

Η ισραηλινή ηγεσία ήδη μιλά για «επόμενη φάση» των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ανοίγει ένα εντελώς νέο και μεγαλύτερο στρατιωτικό κεφάλαιο.

Αντίθετα, πρόκειται για μια συνέχεια της υπάρχουσας στρατηγικής με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση και αποσταθεροποίηση του καθεστώτος στην Τεχεράνη, καθώς και για πιθανές πολιτικές και εδαφικές αξιώσεις στον Λίβανο.

Βασικός άξονας της στρατηγικής του Νετανιάχου, είναι ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν χωρίς συμβιβασμούς, μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το Ισραήλ.

Ενδεικτική της κατεύθυνσης αυτής ήταν η μεγάλη επίθεση που σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ σε μεγάλα διυλιστήρια έξω από την Τεχεράνη. Όπως επισημαίνουν πηγές στο Ισραήλ, ένας από τους βασικούς στόχους της επόμενης φάσης είναι ο ενεργειακός τομέας του Ιράν, δηλαδή οι υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί, αφενός, στο να στερήσει σημαντικά έσοδα από το ιρανικό καθεστώς και αφετέρου να αυξήσει το συνολικό κόστος για την Ιράν, όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά και οικονομικά.

Όπως αναφέρεται, το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλα παρόμοια πλήγματα, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια, αλλά και σε κρίσιμα σημεία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.