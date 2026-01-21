Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη σκηνή στο Νταβός, όπου αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η εμφάνισή του έρχεται λίγες ημέρες αφότου κλιμάκωσε τη ρητορική του για τη Γροιλανδία και απείλησε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με επιβολή δασμών λόγω της στάσης τους απέναντι στην απόκτηση του εδάφους από τις ΗΠΑ.

Άρχισε το λόγο του με πυρά προς την Ευρώπη λέγοντας ότι: «δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το skynews.com, αφού απαρίθμησε όσα παρουσίασε ως επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στο ακροατήριο: «Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να τα πηγαίνει καλά, αλλά δεν κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Υποστήριξε ακόμη ότι «επικράτησε ως συμβατική σοφία στην Ουάσιγκτον και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες» η αντίληψη πως η οικονομική ανάπτυξη μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω «διαρκώς αυξανόμενων κρατικών δαπανών, ανεξέλεγκτης μαζικής μετανάστευσης και ατελείωτων ξένων εισαγωγών».

Πυρά Τραμπ κατά Δημοκρατικών

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε επίθεση κατά των Δημοκρατικών και αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «τη νωθρή κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν».

«Πολλές άλλες δυτικές κυβερνήσεις ακολούθησαν πολύ ανόητα, γυρίζοντας την πλάτη σε ό,τι κάνει τα έθνη πλούσια, ισχυρά και δυνατά», δηλώνει.

«Το αποτέλεσμα ήταν ρεκόρ δημοσιονομικών και εμπορικών ελλειμμάτων και ένα διογκούμενο κυρίαρχο έλλειμμα, που τροφοδοτήθηκε από το μεγαλύτερο κύμα μαζικής μετανάστευσης στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι «πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα ίδια μας τα μάτια».

«Οι ηγέτες ούτε καν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και εκείνοι που το καταλαβαίνουν δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό», προσθέτει.

Περισσότερα σε λίγο...