Το Ιράν ζήτησε την Παρασκευή την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσινγκτον απαιτεί την καταστροφή τους στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης που συζητείται επί του παρόντος.

«Η θέση μας ήταν πάντα ότι ο μόνος τρόπος διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένων υλικών είναι η αραίωσή τους στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.

Η αραίωση του ουρανίου σε ποσοστό μικρότερο του 5%, που απέχει μακράν από το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, θα επέτρεπε να απομακρυνθεί σημαντικά η απειλή εμπλουτισμού για στρατιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας (μνημόνιο συνεννόησης) θα υπογραφεί «εξ αποστάσεως» μόλις οριστικοποιηθεί, ίσως μέσα «στις επόμενες ημέρες».

«Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αρχικά ψηφιακά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υπογράψει από απόσταση. Κατόπιν, θα ανακοινωθεί ότι το εν λόγω πρωτόκολλο της συμφωνίας υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη», διευκρίνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας όταν ρωτήθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα τις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ θέλει να εκτροχιάσει τη συμφωνία»

Παράλληλα, ο Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «εκτροχιάσει» μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία ανακοινώθηκε ότι επίκειται από τους βασικούς εμπλεκόμενους παράγοντες.

«Η συμφωνία αυτή έχει εχθρούς, με πρώτο το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» για να σταματήσει ο πόλεμος που ξέσπασε από τα ισραηλοαμερικανικά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου.

Αμερικανική οπτική: Οριστικό τέλος στα πυρηνικά

Από την αμερικανική πλευρά, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε πως η Ουάσιγκτον εμφανίζεται κατά 85% βέβαιη ότι η συμφωνία τελικά θα υπογραφεί, προσθέτοντας ότι απομένει μόνο να αποφασιστεί η τοποθεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη δεσμεύεται επ' αόριστον να μην κατασκευάσει ούτε να προμηθευτεί πυρηνικά όπλα, συμφωνώντας παράλληλα να διαλύσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, να παροπλίσει τις εγκαταστάσεις της και να καταστρέψει ή να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό.

Αν και ο τρόπος υλοποίησης αυτού του τελευταίου θα απαιτήσει χρόνο, οι αξιωματούχοι που πρόσκεινται στον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ δηλώνουν ικανοποιημένοι, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο ίδιος ο αγιατολάχ έχει εγκρίνει τη συμφωνία.

Επιπλέον, η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι το Ισραήλ θα δώσει τη συγκατάθεσή του, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του στον Λίβανο, τις οποίες το Ιράν έχει απαιτήσει να σταματήσουν. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, το μνημόνιο θα σημάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και το επίσημο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δίνοντας τον απαραίτητο διπλωματικό χώρο. Αν το Ιράν τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις και συμπεριφερθεί ως «κανονική χώρα», τότε θα ανταμειφθεί με το ξεπάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων.