Τι «ψιθυρίζουν» τα τουρκικά ΜΜΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν που όλο… μετακινείται

Η ελληνοτουρκική διπλωματία μοιάζει τελευταία με εκείνο το ραντεβού που όλοι λένε ότι «θα γίνει σύντομα», αλλά το ημερολόγιο επιμένει να διαφωνεί.

Και τώρα, με την πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν να έχει ήδη αλλάξει ημερομηνία δύο φορές, τα τουρκικά μέσα επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν την επόμενη κίνηση της Αθήνας, ενώ τα ελληνικά εξηγούν το γιατί των προηγούμενων αναβολών.

Τι γράφει η Milliyet για το διπλωματικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το τουρκικό Milliyet, η Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 –την οποία υπέγραψαν Ερντογάν και Μητσοτάκης– αποτελεί το θεμέλιο της σημερινής προσπάθειας για «φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία». To τουρκικό site υπενθυμίζει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τότε να συναντώνται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το τουρκικό Milliyet, η επίσκεψη, που ήταν προγραμματισμένη για 12 Απριλίου 2025 στο πλαίσιο της 6ης συνόδου HLCC, αναβλήθηκε δύο φορές μέσα στο 2025.

Το Milliyet σημειώνει επίσης ότι ο τελευταίος γύρος Πολιτικού Διαλόγου και Θετικής Ατζέντας έγινε στην Αθήνα στις 20–21 Ιανουαρίου, με αντικείμενο –μεταξύ άλλων– τις προετοιμασίες για την επερχόμενη σύνοδο στην Τουρκία.

Το ενδιαφέρον, όπως γράφει, στρέφεται πλέον στη στάση που θα κρατήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός σχετικά με την επίσκεψη, «την οποία ανέβαλε επανειλημμένα πέρυσι».

Τι αναφέρουν τα ελληνικά μέσα για την αναβολή

Στην ελληνική πλευρά, τα δημοσιεύματα συγκλίνουν στο ότι η αναβολή δεν ήταν ελληνική πρωτοβουλία. Όπως αναφέρεται, η Τουρκία ζήτησε αλλαγή ημερομηνίας και ο λόγος ήταν η συμμετοχή του Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη.

Η χρονική σύμπτωση με την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μητσοτάκη καθιστούσε αδύνατη την παρουσία του Τούρκου Προέδρου, οδηγώντας στο αίτημα αναβολής.

Το ερώτημα παραμένει και στις δύο πλευρές είναι: πότε –και υπό ποιες συνθήκες– θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση των δύο ηγετών.

Αν μη τι άλλο, η διπλωματική σκακιέρα δείχνει πως οι κινήσεις συνεχίζονται, ακόμη κι όταν το ραντεβού… δεν γίνεται.