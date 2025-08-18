Τη σημαίνουν τα «skibidi» και «tradwife» που μπήκαν επίσημα στο αγγλικό λεξικό

Οι λέξεις «Skibidi», «tradwife» και άλλοι νεολογισμοί που έχουν γίνει δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μεταξύ χιλιάδων νέων λέξεων που θα προστεθούν στο Λεξικό του Cambridge φέτος.

Το «Skibidi» είναι ένας παραλογιστικός όρος που επινοήθηκε από τον δημιουργό μιας σειράς κινουμένων σχεδίων που έγινε viral στο YouTube, ενώ το «tradwife» είναι η συντομογραφία του «traditional wife», και αναφέρεται στο στερεότυπο της σύγχρονης νοικοκυράς που μαγειρεύει, καθαρίζει αλλά και...δημοσιεύει στα socials.

Έχουν προστεθεί περισσότερες από 6.000 νέες λέξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τεχνολογικούς γίγαντες και την τηλεργασία.

Skibidi και tradwife - Τι σημαίνουν πραγματικά

«Η κουλτούρα του Διαδικτύου αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό να το παρατηρήσει κανείς και να το αποτυπώσει στο λεξικό», δήλωσε ο Colin McIntosh, διευθυντής του λεξιλογικού προγράμματος.

Η λέξη Skibidi είναι ένας όρος «πανάκεια», μια λέξη που μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες όπως "κουλ" ή "κακό", ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πραγματικό νόημα ως αστείο. Ένα παράδειγμα χρήσης της είναι η φράση «Τι στο skibidi κάνεις;».

Από την άλλη, το tradwife περιγράφει όχι τόσο ένα παραδοσιακό στερεότυπο, αλλά την εργαλειοποίηση του στερεότυπου μίας παραδοσιακής νοικοκυράς από γυναίκες influencers, οι οποίες προμοτάρονται σε ένα κοινό από κυρίως συντηρητικούς άντρες, επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους στη κουζίνα, την μπουγάδα, και μία προσποιητή υποταγή στη φαλλοκρατία.

Εκτός από νέες φράσεις, έχουν προστεθεί και ορισμένες συντομευμένες εκδοχές υφιστάμενων όρων, συμπεριλαμβανομένου του «delulu» – ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «delusional», με παρόμοιο ορισμό: «να πιστεύεις σε πράγματα που δεν είναι πραγματικά ή αληθινά, συνήθως επειδή το επιλέγεις».

Η αύξηση της τηλεργασίας από την έναρξη της πανδημίας έχει οδηγήσει στην εισαγωγή στο λεξικό του όρου «mouse jiggler» - μιας συσκευής ή λογισμικού που χρησιμοποιείται για να φαίνεται ότι εργάζεστε ενώ δεν εργάζεστε.

Έχουν επίσης προστεθεί ορισμένοι σύνθετοι όροι όπως «broligarchy». Συγχωνεύοντας τους όρους «αδελφός» και «ολιγαρχία», σημαίνει «μια μικρή ομάδα ανδρών, ιδίως ανδρών που κατέχουν ή ασχολούνται με μια τεχνολογική επιχείρηση, οι οποίοι είναι εξαιρετικά πλούσιοι και ισχυροί και οι οποίοι έχουν ή επιθυμούν πολιτική επιρροή».

Χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους ηγέτες της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, Έλον Μασκ και Μαρκ Ζάκερμπεργκ που παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Πηγή: BBC