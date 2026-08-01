Τι συνέβη στη Θέουτα; Η δικαστική απόφαση και οι «μαφίες διακίνησης ανθρώπων»

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τουλάχιστον 50.000 μετανάστες εισήλθαν στη μικρή αυτή ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε το γεγονός «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας του.

Η μαζική αυτή εισροή, η οποία σημειώθηκε μέσα σε μόλις 24 ώρες, ξεπέρασε τις δυνατότητες της πόλης των 85.000 κατοίκων, προκάλεσε πολιτική κρίση στη Μαδρίτη και οδήγησε σε ανάμεικτες αντιδράσεις από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και εκκλήσεις για την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Ζώνη Σένγκεν. Η Ιταλία, άλλωστε, το έκανε ήδη.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος έφτασε στη Θέουτα το πρωί της Παρασκευής (31/07), δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων της πόλης.

Απέδωσε τη μαζική διέλευση σε «μαφίες διακίνησης ανθρώπων», οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι όσοι εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να εισέλθουν στη Θέουτα ή στη Μελίγια - τον άλλο ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική - δεν μπορούν να επαναπροωθούνται συνοπτικά βάσει ειδικών διαδικασιών.

«Αυτό διαδόθηκε σαν πυρκαγιά τις τελευταίες ώρες μέσω των δικτύων των μαφιών που διακινούν ανθρώπους και προκάλεσε μια πρωτοφανή μαζική εισροή, με τα χαρακτηριστικά και τη διάσταση που βιώσαμε χθες» είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί προσωρινό κέντρο υποδοχής, ώστε να διευκολυνθούν η ταυτοποίηση, η καταγραφή, η αρχική αξιολόγηση των αφιχθέντων και η «ταχεία» απέλαση όσων δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ισπανία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετήσει μια εμφανή πλωτή γραμμή από σημαδούρες κοντά στον κυματοθραύστη της παραλίας Ταραχάλ, ώστε να είναι σαφές πού βρίσκεται το σύνορο και να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απέστειλε επιπλέον αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις στον θύλακα, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 48.300 άνθρωποι είχαν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, έως τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής.

Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ σήμερα (01/08)

Η ιρλανδική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκάλεσε για σήμερα συνεδρίαση των κρατών-μελών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ολοκληρωμένης Πολιτικής Αντιμετώπισης Κρίσεων.

Πηγές της ΕΕ ανέφεραν ότι η συνάντηση θα δώσει στους εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών την ευκαιρία να συζητήσουν τις μετακινήσεις προς τη Θέουτα τις τελευταίες δύο ημέρες, τον αριθμό όσων επέστρεψαν στο Μαρόκο, τη στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία και τις διπλωματικές επαφές με το Μαρόκο.

Παράλληλα, προγραμματίστηκε νέα συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες για τη Δευτέρα.

Τι απαντά το Μαρόκο

Κυβερνητικές πηγές του Μαρόκου δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Europa Press ότι η μαζική είσοδος ανθρώπων στη Θέουτα οφειλόταν σε «εγκληματικές οργανώσεις» και υποστήριξαν ότι η συνεργασία του Ραμπάτ με την Ισπανία παραμένει «υποδειγματική».

Η πρέσβειρα του Μαρόκου στην Ισπανία, Καρίμα Μπενγιαΐχ, δήλωσε στο Associated Press ότι «πάντοτε δίναμε προτεραιότητα στη νόμιμη, οργανωμένη και ασφαλή μετανάστευση για όλους» και άφησε να εννοηθεί ότι η εξέλιξη της κατάστασης ήταν αντίθετη με τις επιθυμίες του Ραμπάτ.

Ο Ρασίντ Σμπίχι, επικεφαλής τοπικής συνδικαλιστικής ένωσης που εκπροσωπεί στελέχη της ισπανικής Guardia Civil - της δύναμης που επιτηρεί τα σύνορα της χώρας - χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή ανθρωπιστική κρίση».

Χωρίς κατάλληλη στέγαση, χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ασυνόδευτα παιδιά, πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα και πεζοδρόμια, ενώ άλλοι περιπλανιόνταν άσκοπα στους δρόμους.

«Επικρατεί χάος», δήλωσε ο Σμπίχι.

Ανάμεσα στους νεκρούς, πολλοί πνίγηκαν, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα, καθώς προσπαθούσαν να περάσουν τον φράχτη στον κυματοθραύστη της παραλίας Ταραχάλ, πρόσθεσε.

Βίντεο που καταγράφηκαν την Πέμπτη έδειχναν πλήθη ανθρώπων να περπατούν κατά μήκος των κυματοθραυστών στην παραλία Ταραχάλ και να εισέρχονται στους τοπικούς δρόμους. Αν και οι περισσότεροι ήταν νεαροί άνδρες, υπήρχαν επίσης οικογένειες με γυναίκες και μικρά παιδιά.

Παγώνει την Σένγκεν η Ιταλία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, κάλεσε την Παρασκευή τον πρέσβη της Ιταλίας στη Μαδρίτη, αφού η ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη Ζώνη Σένγκεν.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, απέδωσε την κατάσταση στη Θέουτα στην απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να εφαρμόσει - πλέον καταργημένο - πρόγραμμα νομιμοποίησης για περισσότερους από ένα εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Υποστήριξε ότι το πρόγραμμα ενθάρρυνε τη διακίνηση ανθρώπων και το χαρακτήρισε «βαθιά λανθασμένο».

Οι δηλώσεις του Ταγιάνι προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τον Αλμπάρες, ο οποίος τις χαρακτήρισε «ανάξιες» και κατηγόρησε την Ιταλία για «κομματική δημαγωγία».

Η Ιταλία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι θα αναστείλει προσωρινά τις ρυθμίσεις της Σένγκεν με την Ισπανία, χωρίς ωστόσο να είναι άμεσα σαφές ποιος θα ήταν ο πρακτικός αντίκτυπος της απόφασης.

Η Μελόνι δήλωσε ότι το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προσθέτοντας:

«Παράλληλα, η Ιταλία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τους ισπανικούς θεσμούς να αποκαταστήσουν τον πλήρη έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τη συνεχιζόμενη κατάσταση».

Απαντώντας στη μονομερή απόφαση της Ιταλίας, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι ένα κράτος-μέλος «μπορεί κατ' εξαίρεση και προσωρινά να επαναφέρει ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, μόνο ως έσχατο μέτρο, προκειμένου να αντιμετωπίσει σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Ιταλία θα πρέπει να ενημερώσει επισήμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εξηγήσει με ποιον τρόπο η κατάσταση στη Θέουτα συνιστά τέτοια απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian, η Ιταλία δεν είχε ακόμη κοινοποιήσει επίσημα την απόφασή της στους υπόλοιπους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, κάλεσε την Ισπανία να «ενεργήσει άμεσα ώστε να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συνεργασίας Σένγκεν».

Η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ράντανεν, δήλωσε ότι, καθώς η Ισπανία «απέτυχε πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ζώνης Σένγκεν», όλες οι χώρες της ΕΕ θα έπρεπε να στηρίξουν την πρόταση της Ιταλίας για αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της αργότερα την ίδια ημέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι η Θέουτα και η Μελίγια υπάγονται σε ειδικό καθεστώς της Σένγκεν, το οποίο δεν επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση από τους δύο θύλακες προς την υπόλοιπη Ζώνη Σένγκεν.

Ο επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ, χαρακτήρισε την κατάσταση στη Θέουτα «απαράδεκτη» και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι, λόγω του ειδικού καθεστώτος της περιοχής, δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μετακίνησης από τη Θέουτα προς άλλα κράτη της Ζώνης Σένγκεν.