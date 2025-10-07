Τι συνηθίζουν να κρεμούν τα ερωτευμένα ζευγάρια ως ένδειξη ρομαντισμού

Τα ερωτευμένα ζευγάρια συνηθίζουν να κρεμούν λουκέτα, γνωστά ως «λουκέτα αγάπης» («λουκέτα αγάπης»), ως ένδειξη ρομαντισμού και «αιώνιας δέσμευσης».

Η παράδοση θέλει το ζευγάρι να χαράζει τα ονόματά του ή τα αρχικά του πάνω στο λουκέτο, να το κρεμά σε ένα κιγκλίδωμα, γέφυρα ή φράχτη - και στη συνέχεια να πετά το κλειδί στο νερό, συμβολίζοντας πως η αγάπη τους «δεν θα λυθεί ποτέ».

Η συνήθεια αυτή φαίνεται να ξεκίνησε στις αρχές του 21ου αιώνα, πιθανότατα από τη Γέφυρα του Μίλοβαν στη Σερβία ή τη Γέφυρα του Πόντ ντεζ Αρ στο Παρίσι, και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, σε πολλές πόλεις έχει απαγορευθεί, γιατί το βάρος των χιλιάδων λουκέτων προκαλεί φθορές ή κινδύνους στις κατασκευές.

Λουκέτα αγάπης στη Γέφυρα Πόντ ντεζ Αρ

Στο Παρίσι, στη Γέφυρα Πόντ ντεζ Αρ, από το 2008, τα στηθαία της έγιναν χώρος ανάρτησης πολλών «λουκέτων αγάπης» που κρεμούσαν ζευγάρια κατά μήκος του παραπέτου και μετά πετούσαν το κλειδί στο ποτάμι, ως ένδειξη αιώνιας αγάπης.

Αντιμέτωποι με τη διαμάχη από την παρουσία αυτών των τόνων λουκέτων, τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, καθώς το βάρος τους έφτανε τους 45 τόνους, βάραιναν τη γέφυρα και θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατάρρευση, αλλά και λόγω της εμφάνισής τους που θεωρήθηκαν ιδιαίτερα αντιαισθητικά, η δημαρχία του Παρισιού λόγω της «υποβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κινδύνου για την ασφάλεια των επισκεπτών» αποφάσισε να αφαιρέσει τα λουκέτα τον Σεπτέμβριο του 2014.

Έτσι, οι φράκτες αφαιρέθηκαν οριστικά την 1η Ιουνίου 2015 και αντικαταστάθηκαν αρχικά από μια προσωρινή έκθεση έργων τέχνης και στη συνέχεια από γυάλινα παραπέτα από το φθινόπωρο του 2015.