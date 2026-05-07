Τι θα γίνει με την συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν; Τα «κάστρα» της Τεχεράνης που αρνούνται να πέσουν

Η γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κηρύσσει την έναρξη μιας αντίστροφης μέτρησης επτά ημερών για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον κατέθεσε ένα νέο πυρηνικό πλαίσιο, το οποίο η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί άμεσα, ανοίγοντας τον δρόμο για εντατικές διαβουλεύσεις 30 ημερών.

Το αμερικανικό «τελεσίγραφο»

Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Axios, είναι αμείλικτες: διάλυση των εγκαταστάσεων σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, πλήρης απαγόρευση υπόγειων εργασιών και ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον απόλυτο έλεγχο μέσω αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων, συνδέοντας την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων με την έμπρακτη και βάσει απόδοσης συμμόρφωση της Τεχεράνης.

Το «αδιαπραγμάτευτο» της Τεχεράνης

Από την άλλη πλευρά, το Al Jazeera υπογραμμίζει την ιρανική ακαμψία. Για την Τεχεράνη, ο πυρηνικός εμπλουτισμός και ο απόλυτος έλεγχος των Στενών του Ορμούζ αποτελούν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Η επιβολή «διοδίων» από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα στρατηγικά περάσματα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης απέναντι στην αμερικανική οικονομική ασφυξία και τον αποκλεισμό, καθιστώντας τη ναυσιπλοΐα πεδίο σκληρής ισχύος.

Το χάσμα παραμένει μεγάλο. Οι ΗΠΑ ζητούν 20 χρόνια αναστολής, το Ιράν προτείνει 5, ενώ στο τραπέζι πέφτουν προτάσεις για 12 έως 15 έτη.

Η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου παραμένει το «κλειδί», η μεταφορά τους σε αμερικανικό έδαφος θα σήμαινε μια ιστορική υποχώρηση, την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει στο Fox News «συγκρατημένα αισιόδοξος» για μια συμφωνία που θα αλλάξει οριστικά τον ρου της διεθνούς πολιτικής σκηνής.