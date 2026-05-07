CNΝ: Μέσα στην ημέρα η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σήμερα Πέμπτη (07/05), δήλωσε μια περιφερειακή πηγή στο CNN.

Αυτό έρχεται μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σήμερα ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ, καθώς μια πηγή ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές προχωρούν προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Τραμπ: «Πολύ πιθανή» μία συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες (06/05) ότι είναι «πολύ πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών, μολονότι--ταυτόχρονα--επέσεισε την απειλή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Είχε ήδη εκφράσει αισιοδοξία νωρίτερα.

«Αν το Ιράν δεχτεί να δώσει ότι συμφωνήθηκε (...) η ήδη θρυλική επιχείρηση ‘Επική Οργή’ θα τελειώσει», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social.

Αλλά, αν οι Ιρανοί «δεν δεχτούν, θα αρχίσουν (νέοι) βομβαρδισμοί, και θα είναι, λυπηρά, πολύ υψηλότερου επιπέδου και έντασης από ό,τι προηγουμένως», διεμήνυσε αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου και συνεχιζόταν ως την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός την 8η Απριλίου.

Στην άλλη πλευρά, ο κυριότερος διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την «παράδοση» της Τεχεράνης εφαρμόζοντας «νέα στρατηγική» με σκοπό «να καταστραφεί η συνοχή της χώρας».

Πάντως το Ιράν δεν βρόντηξε την πόρτα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ να σημειώνει ότι η Τεχεράνη «εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση» των Αμερικανών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά την Χεζμπολάχ

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος «για όλα τα σενάρια» στο Ιράν. Ο στρατός του είναι επίσης «έτοιμος» να ξαναρχίσει «ισχυρή» επιχείρηση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Στο άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμό εναντίον ανώτερου αξιωματικού επίλεκτης μονάδας του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος Χεζμπολά στη Βηρυτό.

Πηγές του AFP στο σιιτικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκε κορυφαίο στέλεχος της δύναμης Ραντουάν στον βομβαρδισμό, τον πρώτο στη λιβανική πρωτεύουσα αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τη 17η Απριλίου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταμέτρησε τουλάχιστον 11 νεκρούς σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας παρά την υποτιθέμενη ανακωχή, που επέβαλαν οι ΗΠΑ.