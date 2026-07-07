Τι θα γίνει με την υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν στις επόμενες εκλογές: Ο όρος της για το βραχιολάκι

Μετά τις εξελίξεις στη Γαλλία, με την καταδίκη της Μαρίν Λε Πεν, άγνωστο παραμένει το αν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Η υποψηφιότητά της αναμένεται να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες της Τρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα (7/7) η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν καταδικάσθηκε σε δεύτερο βαθμό σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι 45 μηνών, εκ των οποίων 30 μήνες με αναστολή. Ενώ «προλαβαίνει» να πάρει μέρος στις εκλογές, πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει με την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Λεπέν εξήλθε από την αίθουσα του Δικαστηρίου και κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του κόμματος του Εθνικού Συναγερμού, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις. Αποχωρώντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Ροντόλφ Μποσελού, δικηγόρος της Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι ήταν «μερικώς ικανοποιημένος» με την απόφαση της έφεσης. «Είναι μια καλή αρχή», είπε. Σημείωσε «μια σημαντική αλλαγή, ιδίως όσον αφορά την ποινή της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι». «Τώρα, εξετάζουμε το σύνολο αυτής της απόφασης. Θα το εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα και θα κάνουμε μια δήλωση αργότερα σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή συνέχεια», πρόσθεσε.

🇫🇷 Marine Le Pen, condamnée mardi à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis, peut a priori être candidate à la présidentielle de 2027, mais la cour d'appel de Paris l'a aussi condamnée à un an de bracelet électronique.



La cheffe de file de l'extrême droite avait conditionné… pic.twitter.com/IDbd2gedQ6 — Agence France-Presse (@afpfr) July 7, 2026

Όπως επισημαίνει το Α-ΠΕ-ΜΠΕ, η Μαρίν Λε Πεν έχει την δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαώματος του εκλέγεσθαι από την ανακοίνωση της πρωτόδικης απόφασης πέρυσι.

Ωστόσο, η Μαρίν Λε Λεπέν είχε θέσει ως όρο για την υποψηφιότητά της την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. «Όταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.

Η Μαρίν Λε Πεν θα εμφανισθεί στις 20.00 τοπική ώρα στο δίκτυο TF1 για να ανακοινώσει επισήμως την απόφασή της για την υποψηφιότητά της.

Το Εφετείο του Παρισιού διευκρινίζει στο προοίμιο της ετυμηγορίας του ότι οι ποινές στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σταθμίστηκαν με βάση την «ελευθερία των υποψηφιοτήτων» και την «ελεύθερη επιλογή των ψηφοφόρων», που συνιστούν απαραίτητους όρους για την «έκφραση της δημοκρατικής βούλησης».

Ως κύρια ποινή, το Εφετείο του Παρισιού καταδίκασε την Μαρίν Λε Πεν σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και διέταξε το ένα έτος της έκτισης της ποινής να εκτελεστεί με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων κατά την άσκηση της ιδιότητάς της ως ευρωβουλευτή, καθώς και για συνέργεια σε υπεξαίρεση δημοσίων πόρων υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του κόμματος.

Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.