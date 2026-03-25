Τι ζητάει το Ιράν για να σιγήσουν τα όπλα: Οι 5 προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο της χώρας, μετέδωσε σήμερα ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το Ιράν αντέδρασε αρνητικά στην αμερικανική πρόταση», μετέδωσε το Press TV, το αγγλόφωνο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης.

«Ο πόλεμος θα τερματιστεί όταν το αποφασίσει το Ιράν και όχι ο Τραμπ», πρόσθεσε επικαλούμενο τον Ιρανό αξιωματούχο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την Τεχεράνη για το θέμα, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δεν έχει σχολιάσει την αμερικανική πρόταση. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναμετέδωσαν τις πληροφορίες του Press TV.

Νωρίτερα σήμερα δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Πακιστάν δήλωσαν ότι το Ισλαμαμπάντ μετέφερε ως μεσολαβητής στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων που περιείχε τις προτάσεις των ΗΠΑ.

Πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο που επικαλείται το Press TV, το Ιράν έθεσε από την πλευρά του πέντε όρους για τον τερματισμό των εχθροπραξιών που ξέσπασαν μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Μεταξύ των όρων της Τεχεράνης είναι ο τερματισμός «της επίθεσης και των δολοφονιών» εναντίον του Ιράν και αξιωματούχων της χώρας, η δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού που θα εγγυάται στην Τεχεράνη ότι (Ισραήλ και ΗΠΑ) δεν θα επανεκκινήσουν πόλεμο εναντίον της, αλλά και ένα σύστημα για την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν με σκοπό την ανοικοδόμηση.

Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα και εναντίον όλων των «ομάδων της αντίστασης» - μια έμμεση αναφορά στη λιβανική Χεζμπολάχ - και η διεθνής αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν επί του Στενού του Χορμούζ.