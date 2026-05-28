Τι ζούμε: Cosplayers πουλούσαν «χυμό πατούσας» για 15 δολάρια και έγινε sold out σε χρόνο ρεκόρ

Τα anime conventions είχαν ανέκαθεν τη φήμη των εκδηλώσεων όπου η εκκεντρικότητα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ωστόσο, αυτό που συνέβη στο φετινό «Parkon 2026» –την υπαίθρια και ανεξέλεγκτη γιορτή που στήνεται παράλληλα με το επίσημο Fanime Con– κατάφερε να ξεπεράσει κάθε φαντασία, επαναπροσδιορίζοντας την σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

🚨VIRAL: during FanimeCon 2026 held in San Jose, California, Hatsune Miku cosplayers set up "Fresh Feet Juice" with prices like:

$5–10 for a swig

$15 a cup $20 for premium (poured straight from the foot)

Some drank directly from the foot. pic.twitter.com/0pTfHUcnCh — postman 🪩 (@postman002) May 27, 2026

Η συνταγή της επιτυχίας: Φρούτα, πλαστικοί κουβάδες και... πατούσες

Όλα ξεκίνησαν όταν μερικά μοντέλα cosplay αποφάσισαν να προσφέρουν στους περαστικούς κάτι πολύ πιο προσωπικό από μια απλή φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο. Γέμισαν μεγάλους πλαστικούς κουβάδες με χυμό φρούτων, βύθισαν μέσα τα γυμνά τους πόδια και άρχισαν να διαφημίζουν το αποτέλεσμα ως το απόλυτο δροσιστικό ρόφημα της ημέρας.

Η βασική τιμή είχε οριστεί στα 10 με 15 δολάρια το ποτήρι, μια μάλλον λογική ταρίφα αν σκεφτεί κανείς την «ειδική επεξεργασία» του προϊόντος. Μάλιστα, για τους πιο απαιτητικούς γκουρμέ του φεστιβάλ, υπήρχε και η premium δυνατότητα να καταναλώσουν τον χυμό απευθείας έτσι όπως έσταζε από τα βρεγμένα πόδια των μοντέλων.

Το αόρατο χέρι της αγοράς και το απόλυτο sold out

Όπως ήταν φυσικό, οι πρώτες αντιδράσεις από τους πιο συντηρητικούς παρατηρητές έκαναν λόγο για την κατώτερη μορφή διαφήμισης και για ένα concept που αγγίζει τα όρια του γραφικού. Όμως, όσο κι αν η κοινή λογική προστάζει να απορούμε με τις γαστρονομικές επιλογές των παρευρισκόμενων, οι σκληροί νόμοι της οικονομίας είχαν εντελώς διαφορετική άποψη.

For those worried about the cleanliness of ParkCon feet juice, we sterilized with 190 proof Everclear https://t.co/SuxhvP6UhJ pic.twitter.com/ccj3fPDq4E — ERRORVඞTOR 📸🎵 (@Errorvator) May 27, 2026

Ο περιβόητος «χυμός ποδιών» αποδείχθηκε το αδιαμφισβήτητο hit της εκδήλωσης, αφού εξαντλήθηκε πλήρως σε λιγότερο από μία ώρα.

Μπορεί το συγκεκριμένο ρόφημα να ήταν, αν μη τι άλλο, ασυνήθιστο και να προκαλεί ρίγη συγκίνησης στους απλούς υγειονομικούς επιθεωρητές, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα τους δημιουργούς του. Τελικά, το αν αυτή η ιδέα έπιασε πάτο είναι σχετικό, το μόνο βέβαιο είναι ότι το κοινό διψούσε, και διψούσε για κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Hell yeah! Always wanted to try the feet juice. pic.twitter.com/KKNJeJWKkq — Sindalf (@Sindalf) May 24, 2026