Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι - Ερντογάν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Στο πλαίσιο των συνεχών επαφών με τους κύριους εταίρους σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, είχε την Παρασκευή (6/3) τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τζιόρτζια Μελόνι εξέφρασε καταρχάς την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή της προς την Τουρκία, στρατηγικός εταίρος της Ιταλίας και σύμμαχο του ΝΑΤΟ, με αφορμή την αδικαιολόγητη πυραυλική επίθεσης που δέχτηκε.

Στη συνέχεια, οι δύο Πρόεδροι συνομίλησαν για την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή, με βάση και τις επαφές που είχε η Πρόεδρος Μελόνι τις τελευταίες ημέρες με διάφορους παράγοντες της Μέσης Ανατολής, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.