Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου: Γάζα, Ιράν και Συρία στο επίκεντρο

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συζήτηση, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, επικεντρώθηκε σε τρία καίρια ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα:

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και το ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Στο τραπέζι βρέθηκε η κατάσταση γύρω από τις δραστηριότητες της Τεχεράνης, με έμφαση στις γεωπολιτικές επιπτώσεις. Συζητήθηκε η ανάγκη περαιτέρω σταθεροποίησης της χώρας, όπου η Ρωσία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, μέχρι στιγμής, από το Τελ Αβίβ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η σιωπή αυτή αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το πώς ερμηνεύει το Ισραήλ τη συζήτηση με τη Μόσχα και ποια στάση θα κρατήσει το επόμενο διάστημα.