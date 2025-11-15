Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου: Γάζα, Ιράν και Συρία στο επίκεντρο

Πούτιν και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για Γάζα, Ιράν και Συρία, με το Κρεμλίνο να δίνει το στίγμα και το Τελ Αβίβ να τηρεί σιωπή.

Reader symbol
Newsroom
putin tilefono
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν. | Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File
  • Α-
  • Α+

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συζήτηση, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, επικεντρώθηκε σε τρία καίρια ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα:

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και το ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Στο τραπέζι βρέθηκε η κατάσταση γύρω από τις δραστηριότητες της Τεχεράνης, με έμφαση στις γεωπολιτικές επιπτώσεις.  Συζητήθηκε η ανάγκη περαιτέρω σταθεροποίησης της χώρας, όπου η Ρωσία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, μέχρι στιγμής, από το Τελ Αβίβ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η σιωπή αυτή αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το πώς ερμηνεύει το Ισραήλ τη συζήτηση με τη Μόσχα και ποια στάση θα κρατήσει το επόμενο διάστημα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ