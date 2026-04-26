Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν για την επίθεση στον Λευκό Οίκο

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίθεση που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για την απόπειρα επίθεσης που σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι το περιστατικό αποτελεί πλήγμα κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση του τραυματία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί τα γεγονότα μια αποτρόπαια ενέργεια κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου και εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό και υπεύθυνο ασφαλείας», αναφέρει η τουρκική προεδρία.