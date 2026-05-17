Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Λι: Στο επίκεντρο η πρόοδος μετά την σύνοδο κορυφής με την Κίνα

O πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν σήμερα, Κυριακή (17/5) μία τηλεφωνική συνομιλία, στην οποία συζήτησαν τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης, σχετικά με την ομαλή εφαρμογή της διμερούς εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν την προηγούμενη χρονιά, όπως και για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση χωρίς να δημοσιοποιεί περισσότερες λεπτομέρειες.