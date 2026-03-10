Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν για Ουκρανία και Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία.

Τραμπ - Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα | ΑΠΕ-ΜΠΕ/GAVRIIL GRIGOROV
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

