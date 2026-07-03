Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου: Ανακοίνωσαν πως θα συναντηθούν σύντομα στις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίημε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε συνάντηση «σύντομα» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.
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