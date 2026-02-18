Μενού

Τηλεφώνημα για βόμβα στα γραφεία του Μελανσόν: Εκκενώθηκαν τα γραφεία στο Παρίσι

Οι αρχές στη Γαλλία ερευνούν αν όντως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία του κόμματος Μελανσόν, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Εκκενώθηκαν εσπευσμένα σήμερα (18/2) τα γραφεία του κόμματος  Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, στο Παρίσι, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Οι αρχές αμέσως διέταξαν να απομακρυνθούν όλοι από το κτίριο και συναγερμός ενεργοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική ειδοποίηση που έλαβε ο ίδιος ο επικεφαλής του κόμματος. Το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά και πραγματοποιείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως εκρηκτικός μηχανισμός.

Τα βλέμματα των αρχών, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, είναι στραμμένα στον θάνατο ακροδεξιού ακτιβιστή. Στην υπόθεση κατηγορούνται εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και κοινοβουλευτικός βοηθός βουλευτή του κόμματος του Μελανσόν, ως φερόμενοι δράστες της επίθεσης.

Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί αν όντως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός ή όχι. 

