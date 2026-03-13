Το τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν: Πώς ναυάγησε το ρωσικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, αναφέρει ο ιστότοπος Axios.

Ο Πούτιν έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όμως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την απέρριψε.

To «πυρηνικό» παρασκήνιο

O Πούτιν έθεσε αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ τη Δευτέρα. Η πρόταση για το ουράνιο ήταν μία από αυτές.«Δεν είναι η πρώτη φορά που προσφέρθηκε. Δεν έχει γίνει δεκτό. Η θέση των ΗΠΑ είναι ότι πρέπει να δούμε το ουράνιο να είναι ασφαλές», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η Ρωσία έθεσε παρόμοιες προτάσεις κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν τον περασμένο Μάιο, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο, και τις εβδομάδες πριν από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου.