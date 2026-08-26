Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Τιμ Κάρι. Γνωστός για τους ρόλους του στη μουσική κωμωδία του 1975 «The Rocky Horror Picture Show» και το θρίλερ «Το Αυτό».

Σύμφωνα με το ΤΜΖ o Τιμ Κάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για περισσότερο από μια δεκαετία και απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1960, προτού υποδυθεί τον ρόλο του ως Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην ταινία «The Rocky Horror Picture Show». Αν και η ταινία αρχικά απορρίφθηκε από τους κριτικούς, αργότερα έγινε ένα cult κλασικό και βασικό στοιχείο στις μεταμεσονύκτιες προβολές ταινιών.

Ο Κάρι υποδύθηκε επίσης αξιομνημόνευτα τον κλόουν Πένιγουαϊζ στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «It» του Στίβεν Κινγκ το 1990 και τον κύριο Έκτορα στο «Home Alone 2: Lost in New York», αλλά και στις ταινίες «Annie», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island», «Addams Family Reunion» και «Scary Movie 2».

Ο Κάρι παρέμεινε ενεργός στον κινηματογράφο και το θέατρο για μεγάλο μέρος της καριέρας του, αλλά η υγεία του περιόρισε το έργο του τα επόμενα χρόνια. Υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012 που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Την περασμένη χρονιά με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του «Vagabond», είχε δηλώσει ότι εξακολουθούσε να μην μπορεί να περπατήσει.

Ο Τιμ Κάρι ήταν παγκοσμίως σεβαστός στον κόσμο της υποκριτικής λαμβάνοντας 3 υποψηφιότητες για Tony και ένα βραβείο Emmy κατά τη διάρκεια των 5 δεκαετιών του στον χώρο.